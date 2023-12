A look at Bureau County area scores for Dec. 12, 2023

BOYS BASKETBALL

Annawan 60, Henry 38

Bureau Valley 60, Amboy 33

Earlville 53, IMSA 32

Fieldcrest 59, Heyworth 39

Indian Creek 57, Marquette 53

IVC 52, Kewanee 47

Kaneland 58, L-P 52 (OT)

Mendota 52, Hall 49

Milledgeville 48, Morrison 46

Moline 60, Rockridge 53

Pecatonica 98, Newman 60

Putnam County 63, Somonauk 57

Streator 55, Peotone 20

GIRLS BASKETBALL

Newman 45, Orion 32