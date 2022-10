BCR Leaderboard for area statistical leaders after Week 9

Scoring Kicking PAT TDs TP M. Resetich (H) 0 8 33 206 J. Brady (SB) 0 6 17 108 Au. Christiansen (P) 0 2 17 104 T. Davis (P) 0 2 17 104 N. LaPorte (P) 0 0 11 66 C. Benavidez (P) 58 0 0 58 C. Hickey (P) 0 2 9 56 B. Wallace (SB) 0 4 6 40 J. Bacidore (H) 0 4 6 40 M. Goossens (BV) 0 2 6 38 B. Byers (P) 0 0 4 24 B. Helms (BV) 0 0 4 24 C. Huenberg (SB) 0 0 4 24 D. Cihocki (P) 0 2 3 20 C. Brown (SB) 0 0 3 18 T. Makransky (SB) 0 2 2 14 B. Curran (H) 0 2 2 14 A. Peacock (P) 0 0 2 12 R. Novak (BV) 0 0 2 12 E. Endress (BV) 0 0 2 12 G. Guerrini (H) 0 0 1 6 C. Etheridge (P) 0 0 1 6 W. Lott (P) 0 0 1 6

Rushing ATT YDS TDS YPC M. Resetich (H) 225 2,139 29 9.5 J. Brady (SB) 159 871 17 5.5 Au. Christiansen (P) 66 805 15 12.2 T. Davis (P) 63 678 14 10.8 C. Hickey (P) 61 440 9 7.2 M. Goossens (BV) 94 331 6 7.1 E. Endress (BV) 65 276 2 4.2 J. Bacidore (H) 38 269 5 7.1 R. Novak (BV) 70 244 0 3.5 B. Helms (BV) 72 231 4 3.2 C. Etheridge (P) 25 206 2 8.2 C. Hueneberg (SB) 47 153 3 3.3 R. Novak (BV) 40 128 2 3.2 G. Guerrini (H) 13 104 1 8.4

Passing A-C-I Yards TD J. Brady (SB) 88-179-5 1,263 12 T. Davis (P) 64-92-0 1,228 15 M. Resetich (H) 16-35-1 380 4 B. Helms (BV) 28-67-7 312 2

Receiving REC YDS TDS AVG N. LaPorte (P) 33 690 8 20.9 B. Wallace (SB) 33 495 6 15.0 D. Cihocki (P) 12 295 3 24.6 C. Brown (SB 16 263 3 16.4 E. Attig (BV) 14 214 2 15.2 J. Curran (H) 7 195 2 27.5 B. Byers (P) 14 177 3 12.9 C. Hueneberg (SB) 13 168 1 14.5 T. Makransky (SB) 14 133 2 9.5 C. Setser (SB) 6 90 1 15.0 J. Bacdore (H) 3 66 2 18.7 B. Shane (BV) 4 58 0 14.7 Au. Christiansen (P) 3 56 0 22.0

Tackles solo assist total R. Brady (SB) 38 65 103 I. Morris (P) 20 59 79 D. Cihocki (P) 28 42 70 B. Williams (P) 19 48 67 A. Burden (P) 29 35 64 C. Scott (BV) 51 5 56 Ace Christiansen (P) 24 31 55 C. Odell (P) 19 35 55 P. Miller (P) 15 38 53 N. LaPorte (P) 23 28 51

Interceptions Total Return TD T. Davis (P) 5 122 2 N. LaPorte (P) 4 99 2 R. Brady (SB) 4 49 0 B. Byers (P) 3 40 1 L. Jackson (SB) 2 7 0

Defensive stats not available for Hall or Bureau Valley