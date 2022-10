Three Rivers Conference Update after 9 weeks

Here’s a look at the final Three Rivers Conference football standings

Three Rivers East (Mississippi) Con All PF PA +Princeton 6-0 9-0 471 97 St. Bede 4-2 7-2 242 200 Hall 4-2 5-4 294 300 Newman 3-3 5-4 141 177 Kewanee 3-3 4-5 173 242 Mendota 1-5 3-6 280 352 Bureau Valley 0-6 1-8 116 319

+ conference champions

Friday’s scores

Hall 44, Bureau Valley 34

Kewanee 10, Newman 7

* Princeton 48, Monmouth-Roseville 0

St. Bede 39, Mendota 20

Three Rivers West (Rock) Con All PF PA +Rockridge 6-0 8-1 297 157 Monmouth-Roseville 4-2 5-4 189 182 Morrison 4-2 5-4 256 188 Orion 3-3 4-5 198 238 Erie-Prophetstown 2-4 4-5 209 240 Sherrard 1-5 1-8 172 333 Riverdale 0-6 0-6 0 6

Friday’s scores

Morrison 25, E-P 14

Marquette 40, Sherrard 7

Rockridge 49, Orion 18

* crossover game