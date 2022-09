Three Rivers Conference Update after 4 weeks

Here’s a look back and a look ahead around the Three Rivers Conference

Three Rivers East (Mississippi) Con All PF PA Princeton 3-0 5-0 282 90 St. Bede 2-0 5-0 138 62 Newman 1-1 3-2 78 85 Hall 1-1 2-3 164 204 Mendota 1-2 3-2 150 213 Kewanee 1-2 2-3 99 133 Bureau Valley 0-3 1-4 62 157

This week’s games

Bureau Valley at St. Bede, Sat. 1 p.m.

Hall at Kewanee, Fri., 7 p.m.

Princeton at Newman, Fri., 7 p.m.

• Mendota at Sherrard, Fri., 7 p.m.

Last week’s scores

Hall 66, Mendota 45

Newman 21, Bureau Valley 0

Princeton 56, Kewanee 7

*St. Bede def. Riverdale by forfeit

* crossover games

Three Rivers West (Rock) Con All PF PA Rockridge 3-0 4-1 135 82 Orion 2-0 3-2 102 92 Morrison 1-1 2-3 98 118 Erie-Prophetstown 1-2 2-3 137 181 Monmouth-Roseville 1-2 2-3 126 116 Sherrard 1-2 1-4 102 156 Riverdale 0-3 0-5 0 5

This week’s games

Harvard at E-P, Sat., 1 p.m.

Monmouth-Roseville at Orion, Fri., 7 p.m.

Morrison at Rockridge, Fri., 7 p.m.

*Mendota at Sherrard

Last week’s scores

Orion 27, E-P 7

Rockridge 28, Monmouth-Roseville 12

Sherrard 26, Morrison 22