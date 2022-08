BCR Leaderboard for area statistical leaders

Scoring Kicking PAT TDs TP J. Brady (SB) 0 2 4 26 T. Davis (P) 0 0 2 12 B. Byers (P) 0 0 2 12 M. Goossens (BV) 0 0 2 12 M. Resetich (H) 0 0 2 12 C. Hickey (P) 0 2 1 8 Au. Christiansen (P) 0 0 1 6 C. Benavidez (P) 3 0 0 3 B. Burke (SB) 2 0 0 2 B. Wallace (SB) 0 2 0 2

Rushing ATT YDS TDS YPC T. Davis (P) 14 228 2 16.3 J. Brady (SB) 31 221 4 7.1 M. Goossens (BV) 20 119 2 6.0 Au. Christiansen (P) 7 81 1 11.2 B. Byers (P) 1 51 1 51.0

Passing A-C-I Yards TD J. Brady (SB) 7-16-0 122 0 T. Davis (P) 4-8-0 61 0

Receiving REC YDS TDS AVG B. Wallace (SB) 5 91 0 18.2 C. Setser (SB) 2 31 0 15.5 B. Byers (P) 1 39 0 39.0 N. LaPorte (P) 2 14 0 7.0 D. Cihocki (P) 1 8 0 8.0

Note: Stats were not available for all area teams.