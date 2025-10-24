A look at Week 9 scores from out of the past around Bureau County

Here are Week 9 area scores from the past:
10 years ago (2015)
Annawan-Wethersfield 39, ROWVA/Mid-County 12
Bureau Valley 42, Morrison 22
Byron 43, Dixon 12
Fulton 49, Amboy-La Moille-Ohio 0
Geneseo 21, DeKalb 14
Hall 27, Erie-Prophetstown 26
Herscher 37, Streator 14
Marquette 53, Christian Liberty Academy 6
Morris 40, L-P 0
Princeton 55, Sherrard 0
Newman 30, St. Bede 27
Orion 35, Riverdale 14
Rockford Lutheran 63, Rock Falls 6
Rockridge 41, Kewanee 7
Sycamore 21, Sterling 18
Winnebago 46, Mendota 22
Yorkville 34, Ottawa 7
25 years ago (2000)
Alleman 46, Rock Falls 26
Amboy 18, Eureka 15
Bloomington Central Catholic 20, Hall 7
Cambridge 43, Annawan 0
Dixon 48, Princeton 20
East Moline 27, Sterling 7
Fulton 35, Prophetstown 0
Morrison 46, Erie 0
Geneseo 21, Rochelle 12
Kewanee 41, Dunlap 33
L-P 28, Normal U-High 13
Macomb 12, Rockridge 0
Marquette 27, Bradford-Henry-Midland 9
Moline 36, Ottawa 20
Riverdale 40, Newman 13
Sherrard 33, Orion 6
St. Bede 42, Bureau Valley 6
Streator 21, Mendota 0
Stronghurst 34, LaMoille 0
50 years ago (1975)
Aquin 14, Tampico 0
Geneseo 41, Kewanee 6
L-P 40, Mendota 6
Marquette 18, Hall 0
Pontiac 16, Princeton 0
Princeville 54, Wyoming 22
Rock Falls 19, Dixon 8
Rochelle 14, Marengo 0
St. Bede 14, Streator 0
Sterling 7, Rockford Jefferson 0
Walnut 30, Elmwood 20
Western 25, Manlius 6
Wethersfield 28, Bradford 6