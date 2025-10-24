Shaw Local

A look at Week 9 scores from out of the past around Bureau County

Football - BCR

By Kevin Hieronymus

Here are Week 9 area scores from the past:

10 years ago (2015)

Annawan-Wethersfield 39, ROWVA/Mid-County 12

Bureau Valley 42, Morrison 22

Byron 43, Dixon 12

Fulton 49, Amboy-La Moille-Ohio 0

Geneseo 21, DeKalb 14

Hall 27, Erie-Prophetstown 26

Herscher 37, Streator 14

Marquette 53, Christian Liberty Academy 6

Morris 40, L-P 0

Princeton 55, Sherrard 0

Newman 30, St. Bede 27

Orion 35, Riverdale 14

Rockford Lutheran 63, Rock Falls 6

Rockridge 41, Kewanee 7

Sycamore 21, Sterling 18

Winnebago 46, Mendota 22

Yorkville 34, Ottawa 7

25 years ago (2000)

Alleman 46, Rock Falls 26

Amboy 18, Eureka 15

Bloomington Central Catholic 20, Hall 7

Cambridge 43, Annawan 0

Dixon 48, Princeton 20

East Moline 27, Sterling 7

Fulton 35, Prophetstown 0

Morrison 46, Erie 0

Geneseo 21, Rochelle 12

Kewanee 41, Dunlap 33

L-P 28, Normal U-High 13

Macomb 12, Rockridge 0

Marquette 27, Bradford-Henry-Midland 9

Moline 36, Ottawa 20

Riverdale 40, Newman 13

Sherrard 33, Orion 6

St. Bede 42, Bureau Valley 6

Streator 21, Mendota 0

Stronghurst 34, LaMoille 0

50 years ago (1975)

Aquin 14, Tampico 0

Geneseo 41, Kewanee 6

L-P 40, Mendota 6

Marquette 18, Hall 0

Pontiac 16, Princeton 0

Princeville 54, Wyoming 22

Rock Falls 19, Dixon 8

Rochelle 14, Marengo 0

St. Bede 14, Streator 0

Sterling 7, Rockford Jefferson 0

Walnut 30, Elmwood 20

Western 25, Manlius 6

Wethersfield 28, Bradford 6

