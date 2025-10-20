Bureau County area football standings, Oct. 20, 2025

Here’s a look at Bureau County area football standings through 8 weeks of the season
|BCR Teams
|W-L
|Annawan-Wethersfield (7-0 LTP)
|8-0
|*Amboy-LaMoille-Ohio
|7-1
|Geneseo (5-1 Western Big Six)
|6-2
|Princeton (4-1 TRAC Mississippi)
|5-3
|St. Bede (2-1 Chicagoland Prairie)
|5-3
|Sterling (4-2 Western Big Six)
|5-3
|Stark County (5-3 LTP-Small)
|5-3
|Hall-Putnam County (3-2 TRAC Mississippi)
|3-5
|St. Bede (0-3 Chicagoland Prairie)
|2-6
|LaSalle-Peru (2-4 Interstate 8)
|2-6
|Ottawa (0-6 Interstate 8)
|2-6
|Bureau Valley (1-6 LTP-Large)
|1-7
|Fieldcrest (0-3 HOICM)
|1-7
|*8-Man football
|Three Rivers Mississippi
|Con
|All
|Monmouth-Roseville
|5-0
|7-1
|Princeton
|4-1
|5-3
|Hall-PC
|3-2
|3-5
|Mendota
|2-3
|5-5
|Sherrard
|1-4
|1-7
|Kewanee
|0-5
|0-8
|Three Rivers Rock
|Con
|All
|Rockridge
|5-0
|8-0
|Newman
|4-1
|7-1
|Erie-Prophetstown
|3-2
|6-2
|Riverdale
|2-3
|5-3
|Orion
|1-4
|2-6
|Mercer County
|0-5
|1-7
Last week’s scores
E-P 27, Mendota 14
Newman 79, Kewanee 32
Princeton 41, Mercer County 22
Riverdale 34, Hall-PC 25
Rockridge 48, Mon-Rose 12
Sherrard 48, Orion 12
|Lincoln Trail-Prairie Land-Large
|Con
|W-L
|Farmington
|6-0
|8-0
|Macomb
|5-1
|7-1
|West Hancock
|4-3
|5-3
|Knoxville
|4-3
|4-4
|Elmwood-Brimfield
|3-3
|3-5
|Illini West
|2-4
|4-4
|Bureau Valley
|1-5
|1-7
|Lewistown co-op
|0-6
|0-8
Last week’s scores
Farmington 42, Lewistown 0
Illini West 42, United 22
Macomb 42, Elmwood-Brimfield 13
Marquette 59, Knoxville 6
West Hancock 42, Bureau Valley 12
|Chicagoland/Prairie
|Con
|W-L
|Seneca
|3-0
|8-0
|Ottawa Marquette
|2-1
|5-3
|Dwight-GSW
|1-2
|5-3
|St. Bede
|0-3
|2-6
Last week’s scores
Dwight 28, Warrensburg-Latham 13
Marquette 59, Knoxville 6
Peoria Notre Dame 47, St. Bede 13
Seneca 39, St. Joseph-Ogden 36