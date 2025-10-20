Shaw Local

Bureau County area football standings, Oct. 20, 2025

Chevy Langham (88) of Hall kicks return to Princeton on Friday, Oct. 3, 2025 at Richard Nesti Stadium in Spring Valley.

Chevy Langham (88) of Hall-PC kicks return to Princeton on Friday, Oct. 3, 2025 at Richard Nesti Stadium in Spring Valley. The Red Devils take a 3-5 record into Friday's season finale at home against undefeated Rockridge. (MaKade Rios for Shaw Local)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at Bureau County area football standings through 8 weeks of the season

BCR TeamsW-L
Annawan-Wethersfield (7-0 LTP)8-0
*Amboy-LaMoille-Ohio7-1
Geneseo (5-1 Western Big Six)6-2
Princeton (4-1 TRAC Mississippi)5-3
St. Bede (2-1 Chicagoland Prairie)5-3
Sterling (4-2 Western Big Six)5-3
Stark County (5-3 LTP-Small)5-3
Hall-Putnam County (3-2 TRAC Mississippi)3-5
St. Bede (0-3 Chicagoland Prairie)2-6
LaSalle-Peru (2-4 Interstate 8)2-6
Ottawa (0-6 Interstate 8)2-6
Bureau Valley (1-6 LTP-Large)1-7
Fieldcrest (0-3 HOICM)1-7
*8-Man football
Three Rivers MississippiConAll
Monmouth-Roseville5-07-1
Princeton4-15-3
Hall-PC3-23-5
Mendota2-35-5
Sherrard1-41-7
Kewanee0-50-8
Three Rivers RockConAll
Rockridge5-08-0
Newman4-17-1
Erie-Prophetstown3-26-2
Riverdale2-35-3
Orion1-42-6
Mercer County0-51-7

Last week’s scores

E-P 27, Mendota 14

Newman 79, Kewanee 32

Princeton 41, Mercer County 22

Riverdale 34, Hall-PC 25

Rockridge 48, Mon-Rose 12

Sherrard 48, Orion 12

Lincoln Trail-Prairie Land-LargeConW-L
Farmington6-08-0
Macomb5-17-1
West Hancock4-35-3
Knoxville4-34-4
Elmwood-Brimfield3-33-5
Illini West2-44-4
Bureau Valley1-51-7
Lewistown co-op0-60-8

Last week’s scores

Farmington 42, Lewistown 0

Illini West 42, United 22

Macomb 42, Elmwood-Brimfield 13

Marquette 59, Knoxville 6

West Hancock 42, Bureau Valley 12

Chicagoland/PrairieConW-L
Seneca3-08-0
Ottawa Marquette2-15-3
Dwight-GSW1-25-3
St. Bede0-32-6

Last week’s scores

Dwight 28, Warrensburg-Latham 13

Marquette 59, Knoxville 6

Peoria Notre Dame 47, St. Bede 13

Seneca 39, St. Joseph-Ogden 36

