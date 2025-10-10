BCR Pigskin Prognosticators for Week 7, 2025

Here are our picks for Week 7. Guest picker is Charlie Waca, retired longtime coach for Tiskilwa, Princeton and Kewanee
|Week 6
Games
|Kevin Hieronymus
BCR Sports Editor
Last week: 9-1
Season: 49-11
|Kevin Chlum
NewsTrib Sports Editor
Last week: 9-1
Season: 46-14
|Charlie Waca
Last week guest: 9-1
Season guests: 51-9
|Mendota Princeton
|Princeton
|Princeton
|Princeton
|Hall at Mon-Rose
|Mon-Rose
|Mon-Rose
|Mon-Rose
|Illini West at BV
|Illini West
|Illini West
|Illini Westr
|St. Bede at Seneca
|Seneca
|Seneca
|Seneca
|L-P at Sycamore
|Sycamore
|Sycamore
|Sycamore
|Ridgewood at ALO
|ALO
|ALO
|ALO
|Princeville at A-W
|A-W
|A-W
|A-W
|Sherrard at Kewanee
|Sherrard
|Sherrard
|Sherrard
|Sterling at Geneseo
|Sterling
|Sterling
|Sterling
|Newman at Riverdale
|Newman
|Newman
|Newman