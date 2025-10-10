Shaw Local

BCR Pigskin Prognosticators for Week 7, 2025

By Kevin Hieronymus

Here are our picks for Week 7. Guest picker is Charlie Waca, retired longtime coach for Tiskilwa, Princeton and Kewanee

Week 6
Games		Kevin Hieronymus
BCR Sports Editor
Last week: 9-1
Season: 49-11		Kevin Chlum
NewsTrib Sports Editor
Last week: 9-1
Season: 46-14		Charlie Waca
Last week guest: 9-1
Season guests: 51-9
Mendota PrincetonPrincetonPrincetonPrinceton
Hall at Mon-RoseMon-RoseMon-RoseMon-Rose
Illini West at BVIllini WestIllini WestIllini Westr
St. Bede at SenecaSenecaSenecaSeneca
L-P at SycamoreSycamoreSycamoreSycamore
Ridgewood at ALOALOALOALO
Princeville at A-WA-WA-WA-W
Sherrard at KewaneeSherrardSherrardSherrard
Sterling at GeneseoSterlingSterlingSterling
Newman at Riverdale NewmanNewmanNewman
