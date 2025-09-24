BCR Leaderboard for area leaders through Week 4, 2025

Here’s a look at the area leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede through Week 4. There are no complete stats available for BV:
|Scoring
|Kicking
|2 PT
|TD
|Total
|C. Etheridge (P)
|0
|2
|8
|50
|L. Marquez (SB)
|0
|2
|5
|32
|D. Glynn (H-PC)
|0
|0
|3
|18
|S. McGunnigal (SB)
|0
|0
|3
|18
|B. Clevenger (P)
|14
|0
|0
|14
|G. Ferrari (SB)
|0
|0
|2
|12
|D. Stewart (BV)
|0
|0
|2
|12
|A. Agushi (P)
|0
|0
|2
|12
|AJ Hermes (SB)
|0
|0
|2
|12
|D. Stewart (BV)
|0
|0
|2
|12
|R. Soliman (SB)
|11
|0
|0
|11
|G. Lanham (P)
|0
|0
|1
|6
|J. De La Torre (SB)
|0
|0
|1
|6
|C. Sterling (P)
|0
|0
|1
|6
|W. Smith (BV)
|0
|0
|1
|6
|Ca. Riva (SB)
|0
|0
|1
|6
|B. Hirst (SB)
|0
|0
|1
|6
|C. Caldwell (P)
|0
|0
|1
|6
|A. Longeville (P)
|0
|0
|1
|6
|B. Shane (BV)
|0
|0
|1
|6
|Re. Pearson (P)
|0
|0
|1
|6
|B. Burris (SB)
|0
|0
|1
|6
|G. Cox (P)
|0
|0
|1
|6
|Rushing
|Att
|Yards
|TDs
|YPC
|C. Etheridge (P)
|49
|475
|8
|8.0
|D. Stewart (BV)
|59
|318
|2
|5.4
|L. Marquez (SB)
|60
|290
|5
|D. Glynn (H-PC)
|60
|289
|4
|4.8
|G. Lanham (P)
|37
|249
|1
|6.7
|A. Redcliff (H-PC)
|40
|130
|0
|3.3
|B. Curran (H-PC)
|19
|119
|2
|6.3
|K. Richter (BV)
|10
|111
|0
|11.1
|Passing
|C-A-I
|Yards
|TDs
|D. Glynn (H-PC)
|17-49-1
|295
|3
|G. Ferrari (SB)
|10-24-0
|199
|2
|G. Lanham (P)
|9-18-0
|138
|1
|Receiving
|Rec
|Yards
|TDs
|YPC
|A. Redcliff (H-PC)
|4
|119
|2
|29.8
|C. Sterling (H-PC)
|6
|91
|1
|15.2
|C. Etheridge (P)
|4
|70
|0
|17.5
|Ca. Riva (SB)
|2
|59
|2
|29.5
|B. Curran (H-PC)
|4
|51
|0
|12.8
|T. Raffety (SB)
|1
|37
|0
|37.0
|H. Edgcomb (H-PC)
|2
|32
|0
|16.0
|N. Pappas-Annbilli (SB)
|1
|30
|0
|30.0
|B. Hirst (SB)
|1
|15
|0
|15.0
|J. De La Torre (SB)
|1
|14
|0
|14.0
|A. Hermes (SB)
|1
|8
|0
|8.0