BCR Leaderboard for area leaders through Week 4, 2025

Princeton's Casey Etheridge tries to shrug off a Rockridge defender Friday night at Bryant Field.

Princeton's Casey Etheridge has rushed for 475 yards with eight touchdowns through the first four weeks of the season. (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at the area leaders from Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede through Week 4. There are no complete stats available for BV:

ScoringKicking2 PTTDTotal
C. Etheridge (P)02850
L. Marquez (SB)02532
D. Glynn (H-PC)00318
S. McGunnigal (SB)00318
B. Clevenger (P)140014
G. Ferrari (SB)00212
D. Stewart (BV)00212
A. Agushi (P)00212
AJ Hermes (SB)00212
D. Stewart (BV)00212
R. Soliman (SB)110011
G. Lanham (P)0016
J. De La Torre (SB)0016
C. Sterling (P)0016
W. Smith (BV)0016
Ca. Riva (SB)0016
B. Hirst (SB)0016
C. Caldwell (P)0016
A. Longeville (P)0016
B. Shane (BV)0016
Re. Pearson (P)0016
B. Burris (SB)0016
G. Cox (P)0016
RushingAttYardsTDsYPC
C. Etheridge (P)4947588.0
D. Stewart (BV)5931825.4
L. Marquez (SB)602905
D. Glynn (H-PC)6028944.8
G. Lanham (P)3724916.7
A. Redcliff (H-PC)4013003.3
B. Curran (H-PC)1911926.3
K. Richter (BV)10111011.1
PassingC-A-IYardsTDs
D. Glynn (H-PC)17-49-12953
G. Ferrari (SB)10-24-01992
G. Lanham (P)9-18-01381
ReceivingRecYardsTDsYPC
A. Redcliff (H-PC)4119229.8
C. Sterling (H-PC)691115.2
C. Etheridge (P)470017.5
Ca. Riva (SB)259229.5
B. Curran (H-PC)451012.8
T. Raffety (SB)137037.0
H. Edgcomb (H-PC)232016.0
N. Pappas-Annbilli (SB)130030.0
B. Hirst (SB)115015.0
J. De La Torre (SB)114014.0
A. Hermes (SB)1808.0
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL