BCR boxscores for Week 4, 2025

AT PRINCETON
Princeton 63, Kewanee 12
|1
|2
|3
|4
|Total
|Kewanee
|6
|6
|0
|0
|12
|Princeton
|42
|14
|7
|0
|63
Scoring plays
P - Etheridge 4 run (Clevenger kick), 10:58 1Q
P - Etheridge 45 run (Clevenger kick), 10:29 1Q
P - Agushi 1 run (Clevenger kick), 9:31 1Q
K - Crowe 90 KO return (kick failed), 9:13 1Q
P - Agushi 88 KO return (Clevenger kick), 8:58 1Q
P - Etheridge 34 run (Clevenger kick), 4:45 1Q
P - Longeville 28 pass from Lanham (Clevenger kick), 2:11 1Q
P - Etheridge 28 run (Clevenger kick), 1:09 1Q
P - Cox 7 fumble recovery (Clevenger kick), 10:56 2Q
K - Crowe 85 pass from Cernovich (pass failed), 4:33 2Q
P - Re. Pearson 9 run (Clevenger kick), 1:50 3Q
|Yardsticks
|K
|P
|First downs
|1
|8
|Total net yards
|143
|291
|by rushing
|54
|19-200
|by passing
|89
|91
|Passing (C-A-I)
|3-8-0
|5-6-0
|Penalties-yards
|10-90
|4-23
|Fumbles-lost
|3-1
|0-0
Individual statistics
RUSHING: K - Crowe 3-22, Taylor 5-12, Ensley 3-8, Johnson 2-8, Dennison 1-4, Ince 3-2, Dewante 1-3, Simmons 1-(-2), Radilla 1-(-3). P - Etheridge 6-130 (4 TDs), Powell 5-52, Pearson 5-12, Cochran 2-5, Agushi 1-1,
PASSING: K - Ince 3-8-0, 89 yards. P - Lanham 5-6, 91 yards (TD).
RECEIVING: K - Crowe 1-85 (TD). Biesemeyer 2-4. P - Etheridge 5-77, Oester 1-14, Gutshall 1-8.
AT SPRING VALLEY
Hall 18, Sherrard 15
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Sherrard
|7
|8
|0
|0
|15
|Hall
|6
|6
|0
|6
|18
Scoring plays
Hall - Glynn 12 run, 4:00 1Q
Sherrard - Clark 48 run (kick), 9.7 1Q
Hall - B. Curran 1 run, 51.3 2Q
Sherrard - Brown 85 KO return, 36.5 2Q
Hall - Redcliff 59 pass from Glynn (kick), 1:16 4Q
Individual statistics
RUSHING: Hall - Redcliff 12-37, Glynn 13-13, B. Curran 7.
PASSING: Hall - Glynn 3-10-0, 94 yards (TD).
RECEIVING: Hall - Redcliff 1-56, B. Curran 1-21, Edgcomb 1-17.
AT MANLIUS
Macomb 42, Bureau Valley 16
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|total
|Macomb
|14
|21
|7
|0
|42
|Bureau Valley
|0
|0
|0
|16
|16
BV scoring plays
BV - Stewart 5 run (Carrington run), 11:52 4Q
BV - Richter 26 run (run), 4Q
Individual stats
RUSHING: BV - Shane 12-47, Stewart 13-43 (TD), Richter 5-35 (TD).
PASSING: BV - Litherland 2-6, 35 yards.
RECEIVING: BV - Carrington 1-23, Martin 1-12.
AT LEWISTOWN
St. Bede 48, Lewistown co-op 0
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|St. Bede
|20
|28
|0
|8
|56
|LVC
|0
|0
|0
|0
|0
Scoring plays
SB - De Le Torre 5 run (kick failed), 6:51 1Q
SB - Marquez 1 run (Soliman kick), 4:03 1Q
SB - Ca. Riva 30 pass from Ferrari (Soliman kick), 3:36 1Q
SB - Ferrari 16 run (Soliman kick), 11:53 2Q
SB - Marquez 10 run (Soliman kick), 6:25 2Q
SB - McGunnigal 30 punt return (Soliman kick), 3:27 2Q
SB - Hermes 5 run (Soliman kick), 1:04 2Q
SB - Burress 68 run (2 pt conversion), 3:35 4Q
Note: No individual stats available