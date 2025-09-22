Shaw Local

BCR boxscores for Week 4, 2025

Princeton Kaleb Conwell races for a run in the TIgers' 63-12 win over Kewanee on Friday.

Princeton's Kaleb Caldwell races for a long run in the Tigers' 63-12 win over Kewanee on Friday. (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus

AT PRINCETON

Princeton 63, Kewanee 12

1234Total
Kewanee660012
Princeton42147063

Scoring plays

P - Etheridge 4 run (Clevenger kick), 10:58 1Q

P - Etheridge 45 run (Clevenger kick), 10:29 1Q

P - Agushi 1 run (Clevenger kick), 9:31 1Q

K - Crowe 90 KO return (kick failed), 9:13 1Q

P - Agushi 88 KO return (Clevenger kick), 8:58 1Q

P - Etheridge 34 run (Clevenger kick), 4:45 1Q

P - Longeville 28 pass from Lanham (Clevenger kick), 2:11 1Q

P - Etheridge 28 run (Clevenger kick), 1:09 1Q

P - Cox 7 fumble recovery (Clevenger kick), 10:56 2Q

K - Crowe 85 pass from Cernovich (pass failed), 4:33 2Q

P - Re. Pearson 9 run (Clevenger kick), 1:50 3Q

YardsticksKP
First downs18
Total net yards143291
by rushing5419-200
by passing8991
Passing (C-A-I)3-8-05-6-0
Penalties-yards10-904-23
Fumbles-lost3-10-0

Individual statistics

RUSHING: K - Crowe 3-22, Taylor 5-12, Ensley 3-8, Johnson 2-8, Dennison 1-4, Ince 3-2, Dewante 1-3, Simmons 1-(-2), Radilla 1-(-3). P - Etheridge 6-130 (4 TDs), Powell 5-52, Pearson 5-12, Cochran 2-5, Agushi 1-1,

PASSING: K - Ince 3-8-0, 89 yards. P - Lanham 5-6, 91 yards (TD).

RECEIVING: K - Crowe 1-85 (TD). Biesemeyer 2-4. P - Etheridge 5-77, Oester 1-14, Gutshall 1-8.

AT SPRING VALLEY

Hall 18, Sherrard 15

1Q2Q3Q4QTotal
Sherrard780015
Hall660618

Scoring plays

Hall - Glynn 12 run, 4:00 1Q

Sherrard - Clark 48 run (kick), 9.7 1Q

Hall - B. Curran 1 run, 51.3 2Q

Sherrard - Brown 85 KO return, 36.5 2Q

Hall - Redcliff 59 pass from Glynn (kick), 1:16 4Q

Individual statistics

RUSHING: Hall - Redcliff 12-37, Glynn 13-13, B. Curran 7.

PASSING: Hall - Glynn 3-10-0, 94 yards (TD).

RECEIVING: Hall - Redcliff 1-56, B. Curran 1-21, Edgcomb 1-17.

AT MANLIUS

Macomb 42, Bureau Valley 16

1Q2Q3Q4Qtotal
Macomb14217042
Bureau Valley0001616

BV scoring plays

BV - Stewart 5 run (Carrington run), 11:52 4Q

BV - Richter 26 run (run), 4Q

Individual stats

RUSHING: BV - Shane 12-47, Stewart 13-43 (TD), Richter 5-35 (TD).

PASSING: BV - Litherland 2-6, 35 yards.

RECEIVING: BV - Carrington 1-23, Martin 1-12.

AT LEWISTOWN

St. Bede 48, Lewistown co-op 0

1Q2Q3Q4QTotal
St. Bede20280856
LVC00000

Scoring plays

SB - De Le Torre 5 run (kick failed), 6:51 1Q

SB - Marquez 1 run (Soliman kick), 4:03 1Q

SB - Ca. Riva 30 pass from Ferrari (Soliman kick), 3:36 1Q

SB - Ferrari 16 run (Soliman kick), 11:53 2Q

SB - Marquez 10 run (Soliman kick), 6:25 2Q

SB - McGunnigal 30 punt return (Soliman kick), 3:27 2Q

SB - Hermes 5 run (Soliman kick), 1:04 2Q

SB - Burress 68 run (2 pt conversion), 3:35 4Q

Note: No individual stats available

Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL