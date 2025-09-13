Shaw Local

Illinois high school football scores: Week 3, 2025

Joliet West’s varsity football team takes the field for a home game against Plainfield South on Sept. 12, 2025. (Laurie Fanelli)

By The Associated Press

Amboy 56, Bushnell (B.-Prairie City) 6

Annawan-Wethersfield 48, United 6

Antioch 47, Grayslake Central 0

Argenta (A.-Oreana) 45, Arcola 7

Arlington Heights (Hersey) 48, Maine West 0

Arthur (A.-Lovington-Atwood-Hammond) 35, Cumberland 20

Athens 33, Pleasant Plains 19

Aurora (A. Christian) 63, St Edward 0

Aurora (Marmion Academy) 28, Arlington Heights (St. Viator) 0

Barrington 51, Glenbrook South 31

Belleville (East) 31, Belleville (Althoff Catholic) 17

Bensenville (Fenton) 55, Elmwood Park 6

Benton 42, Murphysboro 7

Bishop McNamara 52, Christ the King 6

Bloomington 48, Manual 6

Bradley-Bourbonnais 35, Aurora (Waubonsie Valley) 6

Buffalo Grove 27, Deerfield 24

Carrollton 13, Greenfield-Northwestern 7

Carterville 49, Charleston 13

Cary-Grove 36, McHenry 23

Central 21, Algonquin (Jacobs) 12

Central 44, Triopia 0

Central 48, Georgetown-Ridge Farm 0

Central Catholic 34, Unity 27

Columbia 54, Red Bud 13

Crete-Monee 43, Thornton 6

Dixon 70, Rock Falls 0

Downers Grove North 9, Hinsdale Central 7

Du Quoin 47, Herrin 6

Dundee-Crown 56, Crystal Lake Central 8

Dunlap 28, Pekin (IL) 27, OT

Durand-Pecatonica 55, Morrison 7

East Moline (United) 56, Galesburg 16

Effingham 24, Mater Dei 14

Fairfield 24, Eldorado 12

Farmington 38, Eureka 0

Fenwick 43, Joliet Catholic 26

Flanagan-Cornell 60, Galva 25

Flora 35, Christopher 22

Forreston 36, Fulton 28

Frankfort 33, Chester 29

Freeburg 22, Taylorville 14

Galena 27, Lanark (Eastland)-Pearl City 16

Geneseo 45, Rock Island 10

Genoa-Kingston 48, Winnebago 21

Gibson City-Melvin-Sibley 21, Le Roy 12

Glenbard East 30, Bartlett 15

Glenbard West 26, OPRF 7

Grayslake North 21, Round Lake 7

Hamilton County 32, Carmi-White County 16

Herscher 28, Manteno 23

Heyworth 48, Carlyle 0

Hinsdale South 34, Proviso East 14

Homewood-Flossmoor 28, Lockport 13

Hope 47, Marian 7

ICCP 33, St Ignatius 12

Jackson, Mo. 33, Edwardsville 28

Jersey 45, Harrisburg 14

Johnston City 58, Albion (Edwards County) 14

La Salle-Peru 41, Ottawa 24

Lake Zurich 48, Waukegan 0

Lakes 20, Grant 18

Lane Tech 30, Lincoln Park 0

Lena-Winslow 20, Rochelle 7

Lincoln Way Central 43, Stagg 0

Lincoln Way West 17, Andrew 7

Lincoln-Way East 56, Neuqua Valley 7

Lyons 55, Berwyn-Cicero (Morton) 0

Macomb 27, Illini West 6

Mahomet-Seymour 45, Sycamore 16

Maine South 52, Palatine 6

Marion 56, Mt Vernon 21

Maroa-Forsyth 48, Auburn 14

Marshall 34, Paris 30

Mascoutah 36, Riverview Gardens, Mo. 0

Massac County 42, Anna (A.-Jonesboro) 0

Montini Catholic 28, Marist 21

Morton 49, Canton 0

Mt Carmel 42, Nazareth 23

Mt Prospect (Prospect) 60, Niles West 7

Mt Zion 38, Central 28

Mt. Carmel 41, Robinson 13

Naperville North 35, Aurora (Metea Valley) 14

Nashville 62, Wesclin 41

Normal 55, Urbana 7

Normal West 49, Danville 6

Olney 57, Lawrenceville 14

Olympia 60, Pittsfield 20

Orangeville 46, River Ridge 20

Oswego 42, Bolingbrook 7

Oswego East 21, Plainfield North 9

PORTA 19, New Berlin 6

Paxton-Buckley-Loda 48, Pontiac 22

Plainfield East 55, Joliet Central 6

Polo 30, West Carroll 20

Providence 35, Carmel 28

Quincy 49, Rock Island (Alleman) 0

Red Hill 14, Sesser-Valier 6

Reed-Custer 28, Streator 21

Rochester 56, Lincoln 0

Rockridge 49, Riverdale 21

Romeoville 32, Plainfield Central 16

Roxana 40, Bethalto (Civic Memorial) 13

Rushville-Industry 40, Princeville 34, OT

Sacred Heart-Griffin 55, Jacksonville 20

Salt Fork 47, Iroquois West 7

Sandburg 5, Naperville Central 3

Sandwich 32, Plano 30

Schaumburg 26, Highland Park 24

Seneca 50, Clinton 0

Sparta 36, Saxony Lutheran, Mo. 30

St Charles North 10, Geneva 7

Stark County 42, Havana 36

Stevenson 31, Libertyville 6

Stockton 48, Dakota 8

Tremont 42, Fieldcrest 14

Triad 14, Alton 0

Tuscola 28, Tri-Valley 27

Unity 40, Beardstown 19

University 28, MacArthur 27

Vandalia 40, Pana 26

Villa Grove/Heritage 1, Cerro Gordo 0

Washington 24, Metamora 0

West Hancock 28, Abingdon (A.-Avon) 26

Westville 63, Momence 18

Wheaton Academy 49, Chicago Christian 14

Wheaton North 30, Lake Park 20

Williamsville 48, Riverton 0

Wilmington 41, Peotone 13

York 49, Proviso West 14

Yorkville 14, Minooka 13

