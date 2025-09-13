BCR boxscores for Week 3, 2025

AT ST. BEDE
North Boone 20, St. Bede 14
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|North Boone (3-0)
|7
|0
|7
|6
|20
|St. Bede (1-2)
|0
|6
|0
|8
|14
Scoring plays
NB - Condon 40 run (kick), 5:19 1Q
SB - McGunnigal 5 run (kick blocked), 2Q
NB - Chamberlain 61 run (kick), 3Q
NB - Howard 38 pass from Condon (kick blocked), 4Q
SB - Marquez 1 run (Marquez run), 8:00 4Q
|Yardsticks
|NB
|SB
|First downs
|9
|22
|Total net yards
|308
|283
|by rushing
|236
|223
|by passing
|72
|60
|Passing (A-C-I)
|4-5-0
|3-8-1
|Penalties
|3-25
|4-35
|Punts-avg.
|NA
|2-20.5
Individual statistics
RUSHING: NB - Condon 14-63 (TD), Chamberland 13-141 (TD), Howard 2-32 (TD). SB - Marquez 31-104 (TD), Ferrari 12-43, Hirst 11-42, Hermes 3-15, Ca. Riva 1-2, McGunnigal 7-17 (TD).
PASSING: NB - Condon 4-5-0, 72 yards (TD). SB - Ferrari 3-8-1, 60 yards.
RECEIVING: NB - Mabbe 3-39, Howard 1-38 (TD). SB - Rafferty 1-37, DeLatorre 1-14, Hermes 1-8.
AT MENDOTA
Hall-Putnam County 18, Mendota 6
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Hall-PC (1-2)
|6
|0
|6
|6
|18
|Mendota (0-3)
|0
|0
|6
|0
|6
Scoring plays
HPC - Glynn 58 run (kick failed), 6:00 1Q
HPC - Redcliff 48 pass from Glynn (pass failed), 6:29 3Q
M - Furar 37 run (kick failed), 3:38 3Q
HPC - Curran 56 punt return (pass failed), 7:59 4Q
|Yardsticks
|H
|M
|First downs
|8
|4
|Total yards
|244
|83
|by rushing
|179
|63
|by passing
|65
|20
|Passing (C-A-I
|3-10-0
|2-17-0
|Penalties
|4-33
|4-25
|Fumbles-lost
|4-2
|1-0
|Punts-avg.
|5-38.6
|9-28.6
Individual statistics
RUSHING: Hall - Glynn 19-143 (TD), B. Curran 7-29, Redcliff 9-27. Mendota - Furar 13-56 (TD), Tillman 4-8, Hernandez 6-3, Osman 2-(-2), Lesley 1-(-2).
PASSING: Hall - Glynn 3-8-0, 65 yards (TD), Redcliff 0-2-0. Mendota - Tillman 1-9-0, 12 yards; Hernandez 1-7-0, 8 yards; Lesley 0-1-0.
RECEIVING: Hall - Sterling xxx, Curran xx, Redcliff (TD). Mendota - Beetz 2-20.
AT KNOXVILLE
Knoxville 31, Bureau Valley 8
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|total
|Bureau Valley (0-3)
|0
|0
|8
|0
|8
|Knoxville (2-1)
|8
|8
|15
|0
|31
BV scoring plays
BV - Shane run (Martin pass from Litherland), 3Q