BCR boxscores for Week 3, 2025

Mendota's Keegan Beetz attempts to stop a run by Hall's Chace Sterling at The Jeff Prusator Athletic Complex on September 12, 2025 at Mendota High School.

Mendota's Keegan Beetz attempts to stop a run by Hall's Chace Sterling at The Jeff Prusator Athletic Complex on September 12, 2025 at Mendota High School. (Kyle Russell)

By Kevin Hieronymus

AT ST. BEDE

North Boone 20, St. Bede 14

1Q2Q3Q4QTotal
North Boone (3-0)707620
St. Bede (1-2)060814

Scoring plays

NB - Condon 40 run (kick), 5:19 1Q

SB - McGunnigal 5 run (kick blocked), 2Q

NB - Chamberlain 61 run (kick), 3Q

NB - Howard 38 pass from Condon (kick blocked), 4Q

SB - Marquez 1 run (Marquez run), 8:00 4Q

YardsticksNBSB
First downs922
Total net yards308283
by rushing236223
by passing7260
Passing (A-C-I)4-5-03-8-1
Penalties3-254-35
Punts-avg.NA2-20.5

Individual statistics

RUSHING: NB - Condon 14-63 (TD), Chamberland 13-141 (TD), Howard 2-32 (TD). SB - Marquez 31-104 (TD), Ferrari 12-43, Hirst 11-42, Hermes 3-15, Ca. Riva 1-2, McGunnigal 7-17 (TD).

PASSING: NB - Condon 4-5-0, 72 yards (TD). SB - Ferrari 3-8-1, 60 yards.

RECEIVING: NB - Mabbe 3-39, Howard 1-38 (TD). SB - Rafferty 1-37, DeLatorre 1-14, Hermes 1-8.

AT MENDOTA

Hall-Putnam County 18, Mendota 6

1Q2Q3Q4QTotal
Hall-PC (1-2)606618
Mendota (0-3)00606

Scoring plays

HPC - Glynn 58 run (kick failed), 6:00 1Q

HPC - Redcliff 48 pass from Glynn (pass failed), 6:29 3Q

M - Furar 37 run (kick failed), 3:38 3Q

HPC - Curran 56 punt return (pass failed), 7:59 4Q

YardsticksHM
First downs84
Total yards24483
by rushing17963
by passing6520
Passing (C-A-I3-10-02-17-0
Penalties4-334-25
Fumbles-lost4-21-0
Punts-avg.5-38.69-28.6

Individual statistics

RUSHING: Hall - Glynn 19-143 (TD), B. Curran 7-29, Redcliff 9-27. Mendota - Furar 13-56 (TD), Tillman 4-8, Hernandez 6-3, Osman 2-(-2), Lesley 1-(-2).

PASSING: Hall - Glynn 3-8-0, 65 yards (TD), Redcliff 0-2-0. Mendota - Tillman 1-9-0, 12 yards; Hernandez 1-7-0, 8 yards; Lesley 0-1-0.

RECEIVING: Hall - Sterling xxx, Curran xx, Redcliff (TD). Mendota - Beetz 2-20.

AT KNOXVILLE

Knoxville 31, Bureau Valley 8

1Q2Q3Q4Qtotal
Bureau Valley (0-3)00808
Knoxville (2-1)8815031

BV scoring plays

BV - Shane run (Martin pass from Litherland), 3Q

