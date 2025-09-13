Shaw Local

2025 BCR Week 3 scoreboard

Football - BCR

Football - BCR

By Kevin Hieronymus

Three Rivers

Hall 18, Mendota 6

Monmouth-Roseville 55, Kewanee 7

Orion 47, Mercer County 20

Princeton 1, Sherrard 0 (PHS wins by forfeit)

Rockridge 49, Riverdale 21

Saturday: E-P at Newman 1 p.m.

Lincoln Trail-Prairieland

Amboy 56, Bushnell-Prairie City 6

Annawan-Wethersfield 48, Monmouth United 8

Elmwood 43, Lewistown 8

Knoxville 31, Bureau Valley 8

Macomb 27, Illini West 6

Stark County 42, Havana 36

West Hancock 28, Abingdon-Avon 26

Other area games

Byron 35, Oregon 7

Dixon 70, Rock Falls 0

Du-Pec 55, Morrison 7

Forreston 36, Fulton 28

Geneseo 40, Rock Island 10

LaSalle-Peru 41, Ottawa 24

Lena-Winslow 20, Rochelle 7

Marquette vs Edgar, Wisc.

Moline 36, Sterling 20

North Boone 20, St. Bede 14

Reed-Custer 28, Streator 21

Rushville-Industry 40, Princeville 34

Seneca 50, Clinton 0

Tremont 42, Fieldcrest 14

