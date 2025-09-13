2025 BCR Week 3 scoreboard

Three Rivers
Hall 18, Mendota 6
Monmouth-Roseville 55, Kewanee 7
Orion 47, Mercer County 20
Princeton 1, Sherrard 0 (PHS wins by forfeit)
Rockridge 49, Riverdale 21
Saturday: E-P at Newman 1 p.m.
Lincoln Trail-Prairieland
Amboy 56, Bushnell-Prairie City 6
Annawan-Wethersfield 48, Monmouth United 8
Elmwood 43, Lewistown 8
Knoxville 31, Bureau Valley 8
Macomb 27, Illini West 6
Stark County 42, Havana 36
West Hancock 28, Abingdon-Avon 26
Other area games
Byron 35, Oregon 7
Dixon 70, Rock Falls 0
Du-Pec 55, Morrison 7
Forreston 36, Fulton 28
Geneseo 40, Rock Island 10
LaSalle-Peru 41, Ottawa 24
Lena-Winslow 20, Rochelle 7
Marquette vs Edgar, Wisc.
Moline 36, Sterling 20
North Boone 20, St. Bede 14
Reed-Custer 28, Streator 21
Rushville-Industry 40, Princeville 34
Seneca 50, Clinton 0
Tremont 42, Fieldcrest 14