BCR boxscores for Week 1, 2025

AT ST. BEDE
St. Bede 47, Bureau Valley 6
|1
|2
|3
|4
|Total
|Bureau Valley
|0
|0
|0
|6
|6
|St. Bede
|14
|19
|13
|14
|47
Scoring plays
SB - McGunnigal 33 run (Soliman kick), 7:29 1Q
SB - Hermes 65 INT return (Soliman kick), 1:48 1Q
SB - Marquez 3 run (Soliman kick), 11:48 2Q
SB - Marquez 12 run (kick failed), 3:46 2Q
SB - Riva 29 pass from Ferrari (kick failed), 1:55 2Q
SB - Ferrari 1 run (Soliman kick), 7:15 3Q
SB - Hirst 24 run (Soliman kick), 11:50 4Q
BV - W. Smith 2 run (run failed), 2:13 4Q
|Yardsticks
|BV
|SB
|First downs
|8
|12
|Total net yards
|182
|311
|by rushing
|45-182
|28-282
|by passing
|0
|29
|Passing (C-A-I)
|0-2-2
|1-2-0
|Penalties-yards
|1-5
|1-5
|Fumbles-lost
|3-3
|1-0
Individual statistics
RUSHING: BV - Stewart 15-66, Smith 5-33 (TD), Richter 4-33, Donnelly 5-20, Barkman 5-13, Carrington 8-4, Shane 1-8, Miller 1-4, Litherland 1-1. SB - Marquez 10-86 (2 TD), McGunnigal 3-40 (TD), Ferrari 4-31 (TD), Hirst 3-27 (TD), Ch. Riva 1-26, De La Torre 2-21, Hermes 1-7, Ca. Riva 1-4.
PASSING: BV - Litherland 0-2-2, 0 yards (TD). SB - Ferrari 1-2-0, 29 yards (TD)
RECEIVING: SB - Ca. Riva 1-29 (TD)
AT STERLING
Newman 28, Princeton 14
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Princeton
|0
|7
|7
|0
|14
|Newman
|7
|7
|0
|14
|28
Scoring plays
N - Jungerman 2 run (kick), 7:25 1Q
P - Etheridge 1 run (Clevenger kick), 10:47 2Q
N - Rowzee pass from Bushman (Guiterrez kick), 3:47 2Q
P - Etheridge 1 run (Clevenger kick), 5:51 3Q
N - Jungerman 3 run (Rowzee pass from Bushman), 11:01 4Q
N - Williams 18 pass from Bushman (Guiterrez kick), 4:51 4Q
|Yardsticks
|P
|SN
|First downs
|19
|16
|Total net yards
|296
|336
|by rushing
|50-296
|28-106
|by passing
|0
|230
|Passing (A-C-I)
|0-4-0
|15-19-0
|Fumbles-lost
|2-1
|0-0
|Punts-avg.
|1-23.0
|1-20.0
Individual statistics
RUSHING: P - Etheridge 24-165 (2 TDs), Lanham 18-113, Agushi 6-13, Emmett 1-4, Goskusky 1-1. Newman - Blackert 12-42, Alvarado 6-37, Jungerman 5-31, Strommen 1-(-1), Bushman 4-(-3).
PASSING: N - Lanham 0-4-0. N - Bushman 15-19-0, 230 yards (2 TDS)
RECEIVING: N - Rowzee 5-83 (TD), Williams 3-45 (TD, Jungerman 3-22, Blackert 2-23, Strommen 1-6.
At Orion
Orion 40, Hall 21
|1Q
|2Q
|3Q
|4Q
|Total
|Hall
|13
|8
|0
|0
|21
|Orion
|14
|7
|6
|13
|40
Hall scoring plays
Hall - B. Curran 72 run, 1Q
Hall - Glynn 32 run, 1Q
Hall - Glynn 56 run, 2Q
|Yardsticks
|Hall
|Orion
|Total yards
|325
|396
|by rushing
|274
|218
|by passing
|51
|178
|Passing
|5-12
|12-23
Individual statistics
RUSHING: Hall - Glynn 126 yards, B. Curran 82 yards, Redcliff 66. Orion - Tennant 22-113 (TD), Vorhees 8-70 (TD), Filler 10-35 (TD)
PASSING: Hall - Glynn 5-12, 51 yards. Orion - Filler 12-23-0, 178 yards (2 TDs).
RECEIVING: Hall - Sterling 2-19, Edgcomb 1-15, Redcliff 1-15, Koch 1-2. Orion - Vorhees 7-140 (TD), Mohr 3-36 (TD)