BCR boxscores for Week 1, 2025

St. Bede quarterback Gino Ferrari lets go of a throw over the head of Bureau Valley's Blake Foster on Friday Aug. 29, 2025 at St. Bede Academy.

St. Bede quarterback Gino Ferrari passes over Bureau Valley's Blake Foster on Friday Aug. 29, 2025 at St. Bede Academy. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

AT ST. BEDE

St. Bede 47, Bureau Valley 6

1234Total
Bureau Valley00066
St. Bede1419131447

Scoring plays

SB - McGunnigal 33 run (Soliman kick), 7:29 1Q

SB - Hermes 65 INT return (Soliman kick), 1:48 1Q

SB - Marquez 3 run (Soliman kick), 11:48 2Q

SB - Marquez 12 run (kick failed), 3:46 2Q

SB - Riva 29 pass from Ferrari (kick failed), 1:55 2Q

SB - Ferrari 1 run (Soliman kick), 7:15 3Q

SB - Hirst 24 run (Soliman kick), 11:50 4Q

BV - W. Smith 2 run (run failed), 2:13 4Q

YardsticksBVSB
First downs812
Total net yards182311
by rushing45-18228-282
by passing029
Passing (C-A-I)0-2-21-2-0
Penalties-yards1-51-5
Fumbles-lost3-31-0

Individual statistics

RUSHING: BV - Stewart 15-66, Smith 5-33 (TD), Richter 4-33, Donnelly 5-20, Barkman 5-13, Carrington 8-4, Shane 1-8, Miller 1-4, Litherland 1-1. SB - Marquez 10-86 (2 TD), McGunnigal 3-40 (TD), Ferrari 4-31 (TD), Hirst 3-27 (TD), Ch. Riva 1-26, De La Torre 2-21, Hermes 1-7, Ca. Riva 1-4.

PASSING: BV - Litherland 0-2-2, 0 yards (TD). SB - Ferrari 1-2-0, 29 yards (TD)

RECEIVING: SB - Ca. Riva 1-29 (TD)

AT STERLING

Newman 28, Princeton 14

1Q2Q3Q4QTotal
Princeton077014
Newman7701428

Scoring plays

N - Jungerman 2 run (kick), 7:25 1Q

P - Etheridge 1 run (Clevenger kick), 10:47 2Q

N - Rowzee pass from Bushman (Guiterrez kick), 3:47 2Q

P - Etheridge 1 run (Clevenger kick), 5:51 3Q

N - Jungerman 3 run (Rowzee pass from Bushman), 11:01 4Q

N - Williams 18 pass from Bushman (Guiterrez kick), 4:51 4Q

YardsticksPSN
First downs1916
Total net yards296336
by rushing50-29628-106
by passing0230
Passing (A-C-I)0-4-015-19-0
Fumbles-lost2-10-0
Punts-avg.1-23.01-20.0

Individual statistics

RUSHING: P - Etheridge 24-165 (2 TDs), Lanham 18-113, Agushi 6-13, Emmett 1-4, Goskusky 1-1. Newman - Blackert 12-42, Alvarado 6-37, Jungerman 5-31, Strommen 1-(-1), Bushman 4-(-3).

PASSING: N - Lanham 0-4-0. N - Bushman 15-19-0, 230 yards (2 TDS)

RECEIVING: N - Rowzee 5-83 (TD), Williams 3-45 (TD, Jungerman 3-22, Blackert 2-23, Strommen 1-6.

At Orion

Orion 40, Hall 21

1Q2Q3Q4QTotal
Hall1380021
Orion14761340

Hall scoring plays

Hall - B. Curran 72 run, 1Q

Hall - Glynn 32 run, 1Q

Hall - Glynn 56 run, 2Q

YardsticksHallOrion
Total yards325396
by rushing274218
by passing51178
Passing5-1212-23

Individual statistics

RUSHING: Hall - Glynn 126 yards, B. Curran 82 yards, Redcliff 66. Orion - Tennant 22-113 (TD), Vorhees 8-70 (TD), Filler 10-35 (TD)

PASSING: Hall - Glynn 5-12, 51 yards. Orion - Filler 12-23-0, 178 yards (2 TDs).

RECEIVING: Hall - Sterling 2-19, Edgcomb 1-15, Redcliff 1-15, Koch 1-2. Orion - Vorhees 7-140 (TD), Mohr 3-36 (TD)

