BCR 2025 preseason football leaderboard

A look at the top returning statistical leaders for the 2025 season

Princeton's Casey Etheridge is off to the races for an 85-yard touchdown Friday night at Bryant Field.

Princeton senior Casey Etheridge led Bureau County football for the 2024 season with 1,706 yards rushing, 25 TDs and 164 points scored (Mike Vaughn)

By Kevin Hieronymus
ScoringKicking2 PTTDTP
C. Etheridge (P)0825164
B. Curran (H)021064
G. Ferrari (SB)00954
A. Redcliff (H)02850
L. Marquez (SB)00636
R. Soliman (SB)210021
B. Foster (BV)02320
T. Barkman (BV)180018
C. Green (P)00318
D. Glynn (H)00212
RushingATTYDSYPCTD
C. Etheridge (P)2001,7068.525
L. Marquez (SB)1758134.76
A. Redcliff (H)1447124.98
B. Curran (H)734095.87
G. Ferrarri (SB)753755.09
C. Green (P)412656.53
PassingC-A-IYardsTD
G. Ferrari (SB)61-116-76794
D. Glynn (H)23-51-46054
G. Lanham (P)5-10-1701
ReceivingRecYardsYPCTD
B. Curran (H)929432.73
C. Riva (SB)2229013.21
B. Foster (BV)1827415.23
J. De La Torre (SB)1414510.41
Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a contributor for the St. Louis Cardinals magazine. He is a 2021 inductee into the IBCA Hall of Fame (Media) and a 2023 inductee into the Illinois Valley Hall of Fame as "Distinguished Media"