BCR 2025 preseason football leaderboard

|Scoring
|Kicking
|2 PT
|TD
|TP
|C. Etheridge (P)
|0
|8
|25
|164
|B. Curran (H)
|0
|2
|10
|64
|G. Ferrari (SB)
|0
|0
|9
|54
|A. Redcliff (H)
|0
|2
|8
|50
|L. Marquez (SB)
|0
|0
|6
|36
|R. Soliman (SB)
|21
|0
|0
|21
|B. Foster (BV)
|0
|2
|3
|20
|T. Barkman (BV)
|18
|0
|0
|18
|C. Green (P)
|0
|0
|3
|18
|D. Glynn (H)
|0
|0
|2
|12
|Rushing
|ATT
|YDS
|YPC
|TD
|C. Etheridge (P)
|200
|1,706
|8.5
|25
|L. Marquez (SB)
|175
|813
|4.7
|6
|A. Redcliff (H)
|144
|712
|4.9
|8
|B. Curran (H)
|73
|409
|5.8
|7
|G. Ferrarri (SB)
|75
|375
|5.0
|9
|C. Green (P)
|41
|265
|6.5
|3
|Passing
|C-A-I
|Yards
|TD
|G. Ferrari (SB)
|61-116-7
|679
|4
|D. Glynn (H)
|23-51-4
|605
|4
|G. Lanham (P)
|5-10-1
|70
|1
|Receiving
|Rec
|Yards
|YPC
|TD
|B. Curran (H)
|9
|294
|32.7
|3
|C. Riva (SB)
|22
|290
|13.2
|1
|B. Foster (BV)
|18
|274
|15.2
|3
|J. De La Torre (SB)
|14
|145
|10.4
|1