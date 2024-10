BCR Week 9 scoreboard

A look at Friday’s Week 9 scores around Bureau County:

BCR teams

Bureau Valley 47, West Hancock 34

Princeton 61, E-P 14

St. Bede 38, Ottawa 28

Rockridge 48, Hall 10

Bushnell-Prairie City at Amboy (Saturday)

Three Rivers

Kewanee 44, Orion 34

Mercer County 56, Mendota 14

Monmouth-Roseville 21, Newman 8

Riverdale 38, Sherrard 6

Other area games

Annawan-Wethersfield 29, Princeville 27

Du-Pec 33, Seneca 22

Dwight-GSW 21, Marquette 20

Fulton 41, Morrison 7

Geneseo 34, Rock Island 13

O’Fallon 17, La Salle-Peru 6

Moline 45, Sterling 31

Stark County 49, United 22