BCR Week 7 scoreboard

A look at Bureau County area scores for Week 7:

BCR teams

Amboy-LaMoille 68, Peoria Heights 0

Dwight-GSW 29, St. Bede 27

Illini West 34, Bureau Valley 7

Monmouth-Roseville 35, Hall 14

Princeton 57, Mendota 14

Three Rivers

E-P 32, Orion 28

Kewanee 48, Sherrard 6

Rockridge 34, Mercer County 6

Newman 35, Riverdale 7

Other area games

Dixon 40, Johnston City 14

Elmwood-Brimfield 31, Macomb 28

Farmington 8, Annawan-Wethersfield 6

Geneseo 55, Thornridge 6

Knoxville 80, Knoxville 52

Marquette 47, ACC 14

Oregon 55, Rock Falls 19

Ottawa at Morris

Peotone 52, Streator 14

Princeville 33, Bureau Valley 28

Quincy 63, Sterling 6

Sycamore 28, La Salle-Peru 13