BCR Week 4 scoreboard, Sept. 20

Here’s a roundup of area games in and around Bureau County Friday night:

Bureau County

Farmington 48, Bureau Valley 6

Princeton 44, Kewanee 15

Sherrard 20, Hall 14

Seneca 36, St. Bede 12

Three Rivers

Monmouth-Roseville 49, Mendota 10

Newman 54, Orion 21

Mercer County 36, Riverdale 7

Rockridge 41, E-P 0

In other area games:

Annawan-Wethersfield 42, Monmouth United 6

Dixon 40, Genoa-Kingston 7

Du-Pec 30, Morrison 0

East Moline United Township 34, Geneseo 16

Kaneland 49, Ottawa 28

Marquette 26, Dwight 21

Morris 52, L-P 14

Sterling 40, Galesburg 3

Stockton 38, Fulton 20