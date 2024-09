Princeton vs. Kewanee all-time football scores, 2024

At a glance: The longtime rivals will meet for the 126th time tonight on the Boilermakers’ home turf. It used to be the longest continous rivalry in the state, but the streak was snapped in 2010 when Kewanee left the NCIC for the Big Rivers and Princeton followed to the West Central. The rivalry picked back up when the Tigers joined the Three Rivers Conference in 2013. The Tigers have won eight of the last 11 meetings in Three Rivers Conference play.

All-time series: PHS 64-57-4

1897 - Princeton 34, Kewanee 4

1898 - Princeton 15, Kewanee 0

1902 - Princeton 33, Kewanee 5

1903 - Kewanee 11, Princeton 6

1905 - Princeton 5, Kewanee 0

1906 - Kewanee 10, Pinceton 0

- Princeton 6, Kewanee 4

1907 - Kewanee 30, Princeton 0

1908 - Princeton 10, Kewanee 0

- Princeton 5, Kewanee 0

1909 - Kewanee 6, Princeton 2

1910 - Princeton 6, Kewanee 3

- Princeton 34, Kewanee 3

1911 - Kewanee 9, Princeton 0

1912 - Kewanee 10, Princeton 0

1913 - Princeton 40, Kewanee 0

1914 - Kewanee 14, Princeton 0

1915 - Kewanee 21, Princeton 0

- Kewanee 22, Princeton 7

1916 - Kewanee 13, Princeton 0

- Kewanee 14, Princeton 7

1917 - Princeton 41, Kewanee 13

- Princeton 21, Kewanee 20

1919 - Princeton 48, Kewanee 0

1920 - Kewanee 20, Princeton 0

1921 - Princeton 20, Kewanee 0

1922 - Kewanee 6, Princeton 0

1923 - Princeton 19, Kewanee 0

1924 - Kewanee 23, Princeton 20

1925 - Princeton 34, Kewanee 6

1926 - Kewanee 51, Princeton 0

1927 - Princeton 18, Kewanee 13

1928 - Princeton 0, Kewanee 0 (tie)

1929 - Princeton 7, Kewanee 6

1930 - Kewanee 27, Princeton 0

1931 - Kewanee 21, Princeton 0

1932 - Kewanee 19, Princeton 0

1933 - Princeton 6, Kewanee 0

1934 - Kewanee 18, Princeton 0

1935 - Princeton 14, Kewanee 14 (tie)

1936 - Kewanee 13, Princeton 7

1937 - Kewanee 20, Princeton 7

1938 - Kewanee 7, Princeton 6

1939 - Princeton 12, Kewanee 7

1940 - Kewanee 28, Princeton 6

1941 - Kewanee 28, Princeton 0

1942 - Kewanee 34, Princeton 0

1943 - Kewanee 14, Princeton 6

1944 - Kewanee 6, Princeton 0

1945 - Kewanee 33, Princeton 0

1946 - Kewanee 42, Princeton 0

1947 - Princeton 7, Kewanee 0

1948 - Princeton 7, Kewanee 7 (tie)

1949 - Princeton 9, Kewanee 7

1950 - Kewanee 32, Princeton 12

1951 - Kewanee 41, Princeton 6

1952 - Kewanee 28, Princeton 20

1953 - Kewanee 13, Princeton 7

1954 - Princeton 28, Kewanee 6

1955 - Princeton 21, Kewanee 0

1956 - Princeton 13, Kewanee 12

1957 - Kewanee 7, Princeton 6

1958 - Princeton 20, Kewanee 7

1959 - Princeton 12, Kewanee 12 (tie)

1960 - Kewanee 32, Princeton 12

1961 - Kewanee 13, Princeton 0

1962 - Kewanee 6, Princeton 0

1963 - Kewanee 14, Princeton 12

1964 - Kewanee 27, Princeton 0

1965 - Kewanee 19, Princeton 0

1966 - Princeton 26, Kewanee 0

1967 - Princeton 34, Kewanee 14

1968 - Princeton 14, Kewanee 12

1969 - Princeton 6, Kewanee 0

1970 - Kewanee 22, Princeton 13

1971 - Kewanee 30, Princeton 14

1972 - Princeton 42, Kewanee 28

1973 - Kewanee 32, Princeton 0

1974 - Kewanee 64, Princeton 28

1975 - Princeton 22, Kewanee 6

1976 - Princeton 22, Kewanee 20

1977 - Kewanee 28, Princeton 0

1978 - Kewanee 27, Princeton 20

1979 - Princeton 55, Kewanee 20

1980 - Princeton 35, Kewanee 8

1981 - Princeton 7, Kewanee 0

1982 - Princeton 23, Kewanee 22 (OT)

1983 - Kewanee 28, Princeton 20

1984 - Princeton 10, Kewanee 7

1985 - Kewanee 28, Princeton 8

1986 - Princeton 28, Kewanee 14

1987 - Kewanee 26, Princeton 8

1988 - Princeton 27, Kewanee 20

1989 - Princeton 29, Kewanee 0

1990 - Princeton 22, Kewanee 7

1991 - Princeton 28, Kewanee 14

1992 - Kewanee 21, Princeton 19

1993 - Kewanee 20, Princeton 9

1994 - Princeton 24, Kewanee 13

1995 - Kewanee 22, Princeton 21

1996 - Princeton 33, Kewanee 6

1997 - Princeton 34, Kewanee 12

1998 - Princeton 8, Kewanee 0

1999 - Kewanee 47, Princeton 0

2000 - Princeton 42, Kewanee 6

2001 - Princeton 23, Kewanee 14

2002 - Princeton 50, Kewanee 7

2003 - Princeton 21, Kewanee 12

2004 - Kewanee 19, Princeton 7

2005 - Princeton 42, Kewanee 14

2006 - Princeton 42, Kewanee 18

2007 - Princeton 26, Kewanee 12

2008 - Princeton 33, Kewanee 20

2009 - Princeton 23, Kewanee 0

2010-12 - did not play

2013 - Kewanee 36, Princeton 0

2014 - Princeton 17, Kewanee 7

2015 - Princeton 31, Kewanee 0

2016 - Princeton 28, Kewanee 20

2017 - Kewanee 23, Princeton 21

2018 - Princeton 49, Kewanee 3

2019 - Princeton 49, Kewanee 7

2021 (spring) - Princeton 43, Kewanee 7

2021 (fall) - Kewanee 49, Princeton 21

2022 - Princeton 56, Kewanee 7

2023 - Princeton 37, Kewanee 14