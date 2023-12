2024 ICA Shrine All-Star Game coaches, players announced

St. Francis' Dom Beres runs after the catch against Morgan Park during this past season's Class 5A quarterfinal at St. Francis High School in Wheaton. Beres was named to the Red Team in the Illinois Coaches Association Shrine All-Star game set for June. (Sean King for Shaw Local)

The Illinois Coaches Association announced the players and coaches who will take part in the 2024 Shrine All-Star game Monday. The game will be the 50th iteration of the game and will be held June 15 on the campus of Illinois Wesleyan University in Bloomington, Ill.

Shrine Game Team Coach Blue Cully Welter (head coach), Monticello Blue Ron Planz, Lake Zurich Blue Ryan Hebard, Knoxville Blue Colton Rhodes, Collinsville Blue Eric Lyons, Stanford Olympia Blue Tolly Tsiamas, Peotone Red Chris Malette (head coach), Chicago Hope Academy Red Mike Noll, Richmond-Burton Red Patrick Lower, Fulton Red Anthony Sheehan, Richards Red Justin Groves, Benton Red Jason Drengwitz, Normal Community

Red Team

Athlete: Armon Vinson, Belleville East; David McGehee, Southeast

Center: Brendan Raciak, Mundelein; Joe Hunt, Normal University High;Shawn Squires, Du-Pec

Cornerback: Drew Paben,, Camp Point Central; Kani Carson, Lincoln Community; Payton Harris, Newton Community; Desean Logan-Russell, Wendell Phillips Academy

Defensive lineman: Luke Barry, Benton; Jack Gallier, Mahomet-Seymour; Jack Barnhart, Centennial; Payton Denny, Anna-Jonesboro; Mikeshun Beeler, Simeon; Andrew Jansen, Breese Central; Zechariah Miller, Carterville; Jude Beers, Johnston City; Porter Mihelich, Burlington Central;

Guard: Chris Peura, Seneca; Chase Brendel, Mascoutah; Dalton Timmermann, Breese Mater Dei; Sami Odeh, Freeport; Brayden Daily, St. Teresa

Linebacker: Kamren Schumacher, El Paso Gridley; Dom Beres, St. Francis; Parker Lyons, Rochester; Brendan Moran, Wilmington; Reese Frericks, Quincy Notre Dame; Luis Estrella, West Aurora; Brady Augstin, Normal Community; Paulie Rudolph, Jacobs; Kameron Beckman, Springfield; Jack Wheelwright, Farmington Central; Ja’Kai Vaughn, Herrin; Colt Packer, Sesser-Valier

Punter/kicker: Seth Adams, LaSalle-Peru

Quarterback: Eddie Jenkins, Chicago Hope Academy; Logan Smith, Joe Ogden; Jaden Rodriguez, Ridgewood; Kaiden Maurer, Maroa-Forsyth

Running back: Kainon McQueary, Washington Community; Javius Catlin, Rockford East; Ki’on Carson, Lincoln Community; Dezmond Malone, Sesser-Valier; A.J. Sypherd, Litchfield;

Safety: Eli Liapis, Plainfield North; Briar Rowland, Christopher; Tyce Albritton, Deer Creek-Mackinaw; Austin Dedecker, Carbondale Community; Jacob Szymanski, Taft

Tackle: Noah Bass, Clinton; Tyler Moon Woodstock; Will Hurley, Hardin Calhoun ; Dominic McKibbin, Bloomington Central Catholic; Arael Borrero, ASPIRA co-op; Red Brennan Blaine, Amboy

Tight end: Logan Keith, Southwestern

Wide receiver: Baylen Damhoff, Fulton; Shaun Reynolds, Richards (Oak Lawn); Quincy Robinson, Corliss Red; Karmelo Abernathy, Murphysboro; Zander Ealy, Moline; Austin Cummings, Tuscola

Blue Team

Athlete: Dom Coronado, Yorkville; Daryle Jones, Centralia; Andrew Kelly, Vandalia

Center: Garry Brown, Leo; Braxton Waller, St. Joe Ogden; Burke Wilkin, Sacred Heart-Griffin

Cornerback: Rocky Darr, Southwestern; Jack Dettro, Glenwood; Dillon Horrie, Annawan-Wethersfield; Josh McClain, Sacred Heart-Griffin; Will Shreeves, Knoxville

Defensive lineman: Aidan Archibald, Charleston; Vaughn Frere, Rockridge; Landen Hamm, Peotone; Josh Harris, Byron; Jamari Mcdonald, Galesburg; Luke Nelson, ROWVA Williamsfield; Connor O’Reilly, Carl Sandburg; Drew Schmidt, Lakes; Humberto Velazquez, Prosser Career Academy

Guard: Eli Awalt, Eldorado; Chris Flachs, Quincy; Connor Henley, South Fork; Trevor Scheutz, Lake Zurich; Jacob Vega, Prairie Central

Linebacker: Joe Algood, Wilmington; Jacob Bischoff, Downs Tri-Valley; Vukasin Dejkovic, Buffalo Grove; Chase Litwiller, Olympia; Brock Metzger, Rochelle; Owen Mulder, Forreston; Daniel Roman-Johnson, DeKalb; Blake Salvino, Glenbard East; Cameron Schroth, Mt. Zion; Connor Sullivan, Casey-Westfield

Punter/kicker: Ethan Head, Wheaton Academy

Quarterback: Braden Clark, Kewanee; Matthew Kelley, United Township; Brett Kasper, Wheaton Academy; Darren Pennell, Collinsville

Running back: Cory Craig Jr., Athens; CamRon Mitchell, Jacksonville, Vincent Muci, West Chicago; Tristin Potts, Clinton; Evan Wells, Roxana

Safety: Lebarion Gilmore, Stagg; Mason Gougis Romeoville; Dominic Gradford, T.F. North; Nathan Grant, Seneca; Julian Parker, Robinson

Tackle: Colby Buckles, Trenton (Wesclin); Emilio Gomez-Garcia, Edwardsville; HS Connor Shelby, Mt. Carmel; Aramis Steward, T.F. North; Ty Upton, Normal West

Tight end: Jayden Downs, Eastland-Pearl City; John McDonald, Eureka

Wide receiver: Nico Bertolino, Belvidere North; Brady Clodfelder, Villa Grove; Ayden Ingram, BHRA; Preston Moriarity, Cambridge (Ridgewood); Gabe Munoz, Dunlap; Trey Welter Monticello