Bureau County area football records, Monday, Oct. 23, 2023

Here’s a look at area football records after Week 9 of the 2023 season

* Qualified for playoffs

Three Rivers East (Mississippi) Conf All PF PA *Princeton 5-0 8-1 339 42 *Kewanee 4-1 8-1 320 107 *Newman 3-2 7-2 176 119 Bureau Valley 2-3 4-5 207 211 Hall 1-4 3-6 141 233 Mendota 0-5 1-8 70 402

Three Rivers West (Rock) Conf All PF PA *Rockridge 6-0 8-1 310 132 *Morrison 5-1 8-1 327 107 *Monmouth-Roseville 4-2 4-4 247 254 Erie-Prophetstown 3-2 3-5 147 237 Sherrard 2-4 3-6 198 227 Orion 1-5 3-6 260 281 Riverdale 0-6 0-9 97 439

Chicago Prairie League Con All PF PA *Seneca 7-0 9-0 343 100 *Ottawa Marquette 6-1 7-2 263 168 *Norridge Ridgewood 4-3 6-3 302 169 *St. Bede 4-3 5-4 305 280 *Dwight-GSWS 4-3 5-4 296 189 Elmwood Park 1-5 2-7 176 385 Westmont 1-6 2-7 96 297 MP Walther Christian 0-6 0-8 8 259