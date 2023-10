Bureau County area football records, Monday, Oct. 9, 2023

Here’s a look at area football records after Week 7 of the 2023 season

Three Rivers East (Mississippi) Conf All PF PA Princeton 3-0 6-1 230 42 Kewanee 3-1 6-1 236 99 Newman 2-1 6-1 118 54 Bureau Valley 2-3 3-4 127 154 Hall 0-2 3-4 134 116 Mendota 0-3 1-6 64 234

Three Rivers West (Rock) Conf All PF PA Rockridge 5-0 6-1 234 126 Morrison 4-1 6-1 238 88 Monmouth-Roseville 2-2 3-4 164 201 Sherrard 2-2 3-4 173 174 Erie-Prophetstown 2-2 2-5 122 189 Orion 0-4 2-5 170 220 Riverdale 0-4 0-7 79 333

Chicago Prairie League Con All PF PA Seneca 5-0 7-0 194 48 Ottawa Marquette 4-1 5-2 202 122 St. Bede 4-1 5-2 250 167 Dwight-South Gardner 4-1 5-2 259 119 Norridge Ridgewood 2-3 4-3 200 166 Elmwood Park 1-4 1-6 140 323 Westmont 0-5 1-6 53 243 MP Walther Christian 0-5 0-7 2 216