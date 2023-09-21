Northwest Herald area statistical leaders after Week 4 of the 2023 season

RUSHING
|Player, School
|Att.
|Yards
|TD
|Avg.
|Braxtin Nellessen, R-B
|83
|493
|8
|5.9
|Logan Abrams, C-G
|77
|485
|1
|6.3
|Jack Finn, PR
|76
|470
|3
|6.2
|Wyatt Armbrust, A-H
|37
|418
|8
|11.3
|Griffin Buehler, CLC
|63
|395
|6
|6.2
|Haiden Janke, Hunt
|58
|364
|10
|6.3
|Cole Klawikowski, Hamp
|59
|359
|6
|6.1
|Brett Centnarowicz, Jbg
|63
|350
|4
|5.6
|Joey Kowall, BC
|57
|335
|6
|5.9
|Isaac Anthony, Mgo
|80
|331
|1
|4.1
|Kadin Malone, D-C
|47
|330
|2
|7.0
|Braylon Bower, Hunt
|54
|327
|2
|6.1
|Jake Christensen, CLS
|35
|318
|5
|9.1
|Andrew Prio, C-G
|23
|300
|5
|13.0
|Caden DuMelle, Jac
|42
|287
|1
|6.8
|Landan Creighton, WN
|45
|256
|4
|5.7
|Cale McThenia, MC
|41
|243
|3
|5.9
|Jacob Jones, McH
|55
|236
|2
|4.3
|Terrion Spencer, D-C
|65
|231
|0
|3.6
|Jack Martens, R-B
|13
|218
|4
|16.8
|Ben Vole, A-H
|52
|218
|2
|4.2
|Joey Vanderwiel, PR
|42
|211
|4
|5.0
|Landen Stoltz, Wdk
|50
|204
|2
|4.1
|Dom Creatore, PR
|24
|201
|5
|8.4
|Ryan Saranzak, R-B
|37
|195
|2
|5.3
|Max Miller, Wdk
|49
|183
|0
|3.7
|David Randecker, WN
|36
|179
|0
|5.0
|T.O. Boddie, Jac
|29
|171
|0
|5.9
|A.J. Bravieri, Jbg
|32
|160
|4
|5.0
|Parker Halihan, WN
|21
|158
|2
|7.5
|Caden Casimino, CLS
|52
|156
|5
|3.0
PASSING
|Player, School
|Compl.-Att.
|Pctg.
|Yards
|TD
|INT
|Cale McThenia, MC
|102-141
|72.3
|1,599
|18
|3
|Jason Penza, CLC
|78-142
|54.9
|1,103
|8
|1
|Caden Casimino, CLS
|76-123
|61.8
|802
|6
|3
|Zach Randl, D-C
|56-92
|60.9
|565
|6
|2
|Luke Lacke, Hamp
|32-66
|48.5
|564
|3
|0
|Braylon Bower, Hunt
|51-67
|76.1
|503
|4
|1
|Jackson Alcorn, BC
|35-58
|60.3
|466
|6
|0
|A.J. Bravieri, Jbg
|41-75
|54.6
|450
|3
|6
|Ben Vole, A-H
|23-59
|39.0
|412
|181
|Caden Thompson, Wdk
|33-59
|55.9
|373
|3
|4
|David Lopez, Mgo
|42-67
|62.7
|328
|1
|1
|Ryder Bergemann, BC
|22-34
|64.7
|320
|1
|0
|JT Groh, R-B
|16-21
|76.2
|312
|6
|0
|Landan Creighton, WN
|20-42
|47.6
|241
|5
|4
|Joey Vanderwiel, PR
|12-18
|66.7
|183
|1
|0
|Daniel Curran, Jac
|19-35
|54.3
|173
|1
|1
|Adam Cooke, Hvd
|17-42
|40.5
|119
|0
|3
|Cesar Pelayo, Hvd
|5-13
|38.5
|83
|1
|0
|Peyton Seaburg, C-G
|4-11
|36.3
|78
|4
|0
RECEIVING
|Player, School
|Rec.
|Yards
|TD
|Avg.
|Christian Bentancur, MC
|31
|664
|10
|21.4
|Rylan Dolter, MC
|31
|307
|2
|9.9
|Quinn Brady, MC
|22
|176
|2
|8.0
|AJ Demirov, CLS
|22
|149
|0
|6.8
|Colton Hess, CLS
|21
|287
|5
|13.4
|Tommy Hammond, CLC
|21
|233
|1
|11.1
|George Dimopoulos, CLC
|18
|292
|2
|16.2
|Mason Lampe, Mgo
|18
|135
|1
|7.5
|Michael Person, BC
|16
|228
|2
|14.3
|Kali Freeman, D-C
|15
|276
|3
|18.4
|Jacob Witt, Hunt
|15
|162
|2
|10.8
|Brady Gilroy, BC
|15
|144
|2
|9.6
|Terrion Spencer, D-C
|15
|101
|0
|6.7
|Bryce Walker, Hunt
|14
|77
|0
|5.5
|Tyson Jackubowicz, MC
|13
|250
|2
|19.2
|Ari Fivelson, Hamp
|13
|191
|1
|14.7
|Kaeden Frost, Jbg
|13
|109
|1
|8.4
|Carter Kelley, CLC
|12
|186
|2
|15.5
|Grant Stec, Jac
|12
|99
|0
|8.3
|Caden West, BC
|11
|253
|1
|23.0
|Danny Rosas, Hvd
|11
|157
|1
|14.3
|Max Loveall, R-B
|10
|200
|3
|20.0
|Charlie Gilmore, Wdk
|10
|141
|1
|14.1
|Griffin Buehler, CLC
|9
|125
|0
|13.9
|Max Dennison, WN
|9
|65
|4
|7.2
|Fabian Carreno, A-H
|8
|173
|3
|21.6
|Michael Prokos, CLS
|8
|129
|1
|16.1
|Casen Noennig, CLC
|8
|127
|15.9
|Omarre Segarra, Hunt
|8
|127
|15.9