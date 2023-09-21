September 21, 2023
Shaw Local
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Northwest Herald area statistical leaders after Week 4 of the 2023 season

By Joe Stevenson
Marian Central’s Cale McThenia throws the football during summer football practice Monday, June 26, 2022, at Marian Central Catholic High School in Woodstock.

Marian Central quarterback Cale McThenia has thrown for 1,599 yards and 18 touchdowns through four games. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver for Shaw Media )

Richmond-Burton’s Braxtin Nellessen runs the ball in varsity football at Rod Poppe Field in Marengo Thursday night.

Richmond-Burton fullback Braxtin Nellessen leads the area in rushing with 493 yards. (Patrick Kunzer for Shaw Local)

RUSHING

Player, SchoolAtt.YardsTDAvg.
Braxtin Nellessen, R-B8349385.9
Logan Abrams, C-G7748516.3
Jack Finn, PR7647036.2
Wyatt Armbrust, A-H37418811.3
Griffin Buehler, CLC6339566.2
Haiden Janke, Hunt58364106.3
Cole Klawikowski, Hamp5935966.1
Brett Centnarowicz, Jbg6335045.6
Joey Kowall, BC5733565.9
Isaac Anthony, Mgo8033114.1
Kadin Malone, D-C4733027.0
Braylon Bower, Hunt5432726.1
Jake Christensen, CLS3531859.1
Andrew Prio, C-G23300513.0
Caden DuMelle, Jac4228716.8
Landan Creighton, WN4525645.7
Cale McThenia, MC4124335.9
Jacob Jones, McH5523624.3
Terrion Spencer, D-C6523103.6
Jack Martens, R-B13218416.8
Ben Vole, A-H5221824.2
Joey Vanderwiel, PR4221145.0
Landen Stoltz, Wdk5020424.1
Dom Creatore, PR2420158.4
Ryan Saranzak, R-B3719525.3
Max Miller, Wdk4918303.7
David Randecker, WN3617905.0
T.O. Boddie, Jac2917105.9
A.J. Bravieri, Jbg3216045.0
Parker Halihan, WN2115827.5
Caden Casimino, CLS5215653.0
Crystal Lake Central’s Jason Penza delivers a pass against Cary-Grove in varsity football at Metcalf Field in Crystal Lake Friday night.

Crystal Lake Central quarterback Jason Penza is second on the area passing list. (Patrick Kunzer for Shaw Local)

PASSING

Player, SchoolCompl.-Att.Pctg.YardsTDINT
Cale McThenia, MC102-14172.31,599183
Jason Penza, CLC78-14254.91,10381
Caden Casimino, CLS76-12361.880263
Zach Randl, D-C56-9260.956562
Luke Lacke, Hamp32-6648.556430
Braylon Bower, Hunt51-6776.150341
Jackson Alcorn, BC35-5860.346660
A.J. Bravieri, Jbg41-7554.645036
Ben Vole, A-H23-5939.0412181
Caden Thompson, Wdk33-5955.937334
David Lopez, Mgo42-6762.732811
Ryder Bergemann, BC22-3464.732010
JT Groh, R-B16-2176.231260
Landan Creighton, WN20-4247.624154
Joey Vanderwiel, PR12-1866.718310
Daniel Curran, Jac19-3554.317311
Adam Cooke, Hvd17-4240.511903
Cesar Pelayo, Hvd5-1338.58310
Peyton Seaburg, C-G4-1136.37840
Marian Central's Christian Bentancur catches the ball behind Richmond-Burton's Max Loveall Bentancur scored a touchdown on the play during a nonconference football game Friday, Aug. 25, 2023, at Marian Central Catholic High School.

Marian Central's Christian Bentancur leads the area in receptions, yards and touchdowns. (Gregory Shaver/Gregory Shaver )

RECEIVING

Player, SchoolRec.YardsTDAvg.
Christian Bentancur, MC316641021.4
Rylan Dolter, MC3130729.9
Quinn Brady, MC2217628.0
AJ Demirov, CLS2214906.8
Colton Hess, CLS21287513.4
Tommy Hammond, CLC21233111.1
George Dimopoulos, CLC18292216.2
Mason Lampe, Mgo1813517.5
Michael Person, BC16228214.3
Kali Freeman, D-C15276318.4
Jacob Witt, Hunt15162210.8
Brady Gilroy, BC1514429.6
Terrion Spencer, D-C1510106.7
Bryce Walker, Hunt147705.5
Tyson Jackubowicz, MC13250219.2
Ari Fivelson, Hamp13191114.7
Kaeden Frost, Jbg1310918.4
Carter Kelley, CLC12186215.5
Grant Stec, Jac129908.3
Caden West, BC11253123.0
Danny Rosas, Hvd11157114.3
Max Loveall, R-B10200320.0
Charlie Gilmore, Wdk10141114.1
Griffin Buehler, CLC9125013.9
Max Dennison, WN96547.2
Fabian Carreno, A-H8173321.6
Michael Prokos, CLS8129116.1
Casen Noennig, CLC812715.9
Omarre Segarra, Hunt812715.9