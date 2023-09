BCR Leaderboard for Week 3 (2023)

Here’s a look at the area statistical leaders through Week 3 of the 2023 football season

Scoring 1 PT 2 PT TD Points C. Etheridge (P) 0 2 42 44 M. Bray (SB) 0 2 5 32 E. Endress (BV) 0 0 5 30 G. Guerrini (H) 0 2 3 20 A. Christiansen (P) 0 0 3 18 B. Curran (H) 0 0 3 18 H. Hueneburg (SB) 0 2 2 14 N. LaPorte (P) 0 0 2 12 B. Helms (BV) 0 0 2 12 G. Ferrari (SB) 0 0 2 12 C. Benavidez (P) 7 0 0 7 C. Chhim (BV) 0 0 1 6 C. Lemons (BV 0 0 1 6 D. Weatherspoon (H) 6 0 0 6 T. Redcliff (H) 0 0 1 6 A. Redcliff (H) 0 0 1 6 M. Reveles (H) 0 0 1 6 A. Ankiewicz (SB) 0 0 1 6 B. Shane (BV) 0 0 0 4 J. Mongan (H) *safety *2 0 0 2

Rushing Att Yards YPC TD C. Etheridge (P) 50 519 10.4 7 C. Lemons (BV) 43 323 6.6 1 M. Bray (SB) 43 314 7.3 5 E. Endress (BV) 42 242 5.8 4 G. Guerrini (H) 17 146 10.8 2 B. Curran (H) 35 130 3.7 3 A. Christiansen (P) 30 126 4.2 1 H. Hueneburg (SB) 19 98 5.2 2 A. Redcliff (H) 16 88 5.5 1 J. Bacidore (H) 13 71 5.2 1 B. Helms (BV) 30 70 2.3 2

Passing C-A-I Yards TD M. Bray (SB) 33-47-5 348 3 W. Lott (P) 19-30-4 318 3 G. Guerini (H) 13-36-2 207 2 B. Helms (BV) 15-29-1 157 1

Receiving Rec Yards YPC TD N. LaPorte (P) 9 173 19.2 2 B. Curran (H) 7 128 18.2 1 A. Christiansen (P) 4 92 11.0 1 A. Ankiewicz (SB) 7 76 23.0 0 E. Entrican (SB) 5 71 14.2 0 B. Shane (BV) 5 68 13.6 0 C. Riva (SB) 9 59 6.6 0 J. DeLaTorre (SB) 7 59 8.4 0 C. Chhim (BV) 6 55 9.2 1 H. Hueneburg (SB) 4 45 11.3 0 H. Savage (SB) 2 41 20.5 0 J. Reinhardt (P) 2 18 9.0 0

Tackles Solo Assist Totals A. Burden (P) 12 21 33 C. Scott (BV) 15 13 28 S. Ferrari (SB) 10 16 26 B. Williams (P) 6 19 25 N. LaPorte (P) 7 17 24 C. Green (P) 6 17 23 I. Morris (P) 0 21 21 P. Miller (P) 7 13 20

Sacks: B. Williams (P) 3, E. Endress (BV) 2, C. Odell (P) 1.5, J. Dybek (BV) 1, C. Green (P) 1, P. Miller (P) 2, A. Hermes (SB) 1.

Interceptions: N. LaPorte (P) 2-73, A. Burden (P) 1-16, B. Helms (BV) 1-10, G. Gillan (SB) 1, J. Dybek (BV) 1-2, H. Hueneburg (SB) 1-0.

• Hall defensive stats were not available