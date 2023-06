Check out rosters for the 2023 Illinois High School Shrine Game

The rosters are set for the Illinois High School Shrine Game, which will take place at 11 a.m. Saturday, June 17 at Illinois Wesleyan University’s Tucci Stadium.

Players report on Tuesday, June 13 for practices and other ceremonies before the game. There is a cookout on Thursday and a banquet on Friday.

RED SQUAD

Player School Position Ryan Hoeferle Bloomington Cent. Cath. WR Jake Seman Williamsville QB Quincy Hall Mascoutah WR AJ Mulcahy Durand-Pecatonica RB Harrison Meyer Sandburg S Keshawn Lyons Cahokia CB Townsend Breyahn Bremen CB Luke Shoven Clifton Central QB-ATH Braden Revermann Breese Central WR Spencer Mitze Monticello LB Endi Qunaj Fulton K Jaden Weinzieri Geneseo WR Isaac Genebacher Camp Point Central RB Josjuan Brown Christ the King WR Jordan Cordes Carterville DE Kaiden Droste Biggsville West Central CB Ethan Bode Sycamore LB Augie Christiansen Princeton LB Owen Quigley Beardstown S Phillip Carlton Jr. Plainfield Central LB Steven Siegel Richmond-Burton RB Mayki Matthews Rockford East LB Blake Regenold Downs Tri-Valley RB James Cone Byron LB Danny French St. Francis LB Landon Newby-Holsome Peoria Central RB Blake Kersting Yorkville LB Jacob Powden Red Hill CB Ethan Ladd Macomb LB Aiden Johnson Woodstock LB Dakota Wiegland Eureka DE Sam Morgan Dunlap G Caleb Hollis Elmwood-Brimfield G Nate Komar Richmond-Burton NT Zach Michaels Plainfield Central G Owen Roth Camp Point Central C Grant Wisecup Rochester T Jermani Massey Chicago Perspectives G Clifton Gammons Mount Vernon TE Aries Jackson Westinghouse TE Andrew Forcier Stillman Valley C Alex Stout Charleston T Ryan Susnar Minooka C Braden Downs Knoxville TE Bryson Hendrix Decatur St. Teresa CB Ashton Noble Roxanna DE

BLUE SQUAD