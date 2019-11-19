Shaw Local

Prep & Youth

All-Area Returners

By Daily Journal

BOYS

Gabe Renchen, Bradley-Bourbonnais

Jacob Shoven, Central

Austin Pullara, Coal City

Chris Bexson, Gardner-South Wilmington

Jack Holohan, Herscher

Deylon Johnson, Kankakee

Lavell McIntosh, Kankakee

Trevor Moisant, Manteno

GIRLS

Abby Shepard, Beecher

Evey Evans, Bradley-Bourbonnais

Arianna Lombardi, Bradley-Bourbonnais

Riley Thompson, Central

Abby Beck, Gardner-South Wilmington

Kaitlynn Kavanaugh, Gardner-South Wilmington

Mya Johanson, Herscher

Ambranette Storr, Kankakee

Kaylee Warren, Milford

Courtney Burks, Peotone

Mae Graffeo, Peotone

Kylie Balgemann, Reed-Custer

Sierra Hummel, Tri-Point