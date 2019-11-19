All-Area Returners

BOYS
Gabe Renchen, Bradley-Bourbonnais
Jacob Shoven, Central
Austin Pullara, Coal City
Chris Bexson, Gardner-South Wilmington
Jack Holohan, Herscher
Deylon Johnson, Kankakee
Lavell McIntosh, Kankakee
Trevor Moisant, Manteno
GIRLS
Abby Shepard, Beecher
Evey Evans, Bradley-Bourbonnais
Arianna Lombardi, Bradley-Bourbonnais
Riley Thompson, Central
Abby Beck, Gardner-South Wilmington
Kaitlynn Kavanaugh, Gardner-South Wilmington
Mya Johanson, Herscher
Ambranette Storr, Kankakee
Kaylee Warren, Milford
Courtney Burks, Peotone
Mae Graffeo, Peotone
Kylie Balgemann, Reed-Custer
Sierra Hummel, Tri-Point