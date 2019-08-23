Shaw Local

Prep & Youth

Wilmington football roster

By Daily Journal

Seniors

Kyle Humphries QB/DB 6’0 160

Kyle Lewis RB/DB 5’11 145

Cam Holman TE/DL 6’2 205

Keaton Hopwood QB/DB 6’1 180

Derek Homerding TE/DB 6’5 160

Jacob Rodawold RB/LB 5’10 180

Joe Probus TE/DB 5’10 150

Jarin Allen OL/DL 6’2 212

Jason Stricklin OL/DL 6’3 300

Hunter Doherty OL/DL 6’2 275

Dave Schnittger OL/DL 6’4 300

CJ Switzer TE/DL 6’5 205

Juniors

Matt Sanchez RB/DB 5’9 155

Justin Walinski QB/LB 6’2 160

Kole Shepherd RB/DB 5’9 135

Ethan Payne RB/DB 5’9 125

Cody Franzen RB/DB 5’11 140

Brandon Freis TE/DB 5’11 140

Dan Sanders RB/DB 5’10 140

Trey Shaw RB/DB 5’11 190

Tyler Willis TE/LB 6’2 165

Jack Narine QB/DB 5’10 140

Aiden Wooters TE/LB 6’0 175

Zach Welsh TE/LB 6’0 175

AJ Meyers RB/LB 6’0 175

Brad Stacy OL/DL 5’10 190

Nate Gornik OL/DL 6’1 200

Connor Presler OL/DL 5’9 235

Jesse Jenkins OL/DL 6’1 245

Jeff Redman OL/DL 6’3 205

Logan Casey OL/DL 5’11 180

Caden Dunkin OL/DL 6’1 250

Kyle Noe OL/DL 5’10 290

Lucas Spangler OL/DL 6’3 240

Billy Weier TE/LB 6’0 189

Jaiden Scott TE/DB 5’11 150

Sophomores

Allan Richards TE/LB 6’1 188