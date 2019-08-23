Wilmington football roster

Seniors
Kyle Humphries QB/DB 6’0 160
Kyle Lewis RB/DB 5’11 145
Cam Holman TE/DL 6’2 205
Keaton Hopwood QB/DB 6’1 180
Derek Homerding TE/DB 6’5 160
Jacob Rodawold RB/LB 5’10 180
Joe Probus TE/DB 5’10 150
Jarin Allen OL/DL 6’2 212
Jason Stricklin OL/DL 6’3 300
Hunter Doherty OL/DL 6’2 275
Dave Schnittger OL/DL 6’4 300
CJ Switzer TE/DL 6’5 205
Juniors
Matt Sanchez RB/DB 5’9 155
Justin Walinski QB/LB 6’2 160
Kole Shepherd RB/DB 5’9 135
Ethan Payne RB/DB 5’9 125
Cody Franzen RB/DB 5’11 140
Brandon Freis TE/DB 5’11 140
Dan Sanders RB/DB 5’10 140
Trey Shaw RB/DB 5’11 190
Tyler Willis TE/LB 6’2 165
Jack Narine QB/DB 5’10 140
Aiden Wooters TE/LB 6’0 175
Zach Welsh TE/LB 6’0 175
AJ Meyers RB/LB 6’0 175
Brad Stacy OL/DL 5’10 190
Nate Gornik OL/DL 6’1 200
Connor Presler OL/DL 5’9 235
Jesse Jenkins OL/DL 6’1 245
Jeff Redman OL/DL 6’3 205
Logan Casey OL/DL 5’11 180
Caden Dunkin OL/DL 6’1 250
Kyle Noe OL/DL 5’10 290
Lucas Spangler OL/DL 6’3 240
Billy Weier TE/LB 6’0 189
Jaiden Scott TE/DB 5’11 150
Sophomores
Allan Richards TE/LB 6’1 188