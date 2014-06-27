Shaw Local

High school football: Complete local 2014 schedule

By The Daily Journal staff report

<strong>Friday, August 29</strong>

Central at Prairie Central, 7:30 p.m.

Coal City at Reed-Custer, 7:30 p.m.

De La Salle at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.

Deer Creek-Mackinaw at Momence, 7 p.m.

Dwight at Seneca, 7 p.m.

Herscher at Manteno, 7 p.m.

Iroquois West at Eureka, 7 p.m.

Kankakee at Danville, 7 p.m.

Lisle at Peotone, 7:15 p.m.

Milford at Moweaqua Central A&amp;M, 2 p.m.

Sandwich at Wilmington, 7:30 p.m.

Watseka at Salt Fork, 7 p.m.

<strong>Saturday, August 30</strong>

Bishop McNamara at IC Catholic, 1 p.m.

Milford at Moweaqua Central A&amp;M, 2 p.m.

<strong>Friday, September 5</strong>

Bishop McNamara at Plainfield North, 7 p.m.

Bradley-Bourbonnais at Kankakee, 7:30 p.m.

Hoopeston at Dwight, 7 p.m.

Manteno at Reed-Custer, 7:30 p.m.

Milford at Iroquois West, 7 p.m.

Momence vs. Chicago Senn at Lane Stadium, 7 p.m.

Peotone at Herscher, 7:15 p.m.

St. Joseph-Ogden at Central, 7 p.m.

Tri-Valley at Watseka, 7 p.m.

Wilmington at Coal City, 7:30 p.m.

<strong>Friday, September 12</strong>

Bishop McNamara at Leo, 7:30 p.m.

Bradley-Bourbonnais at Lincoln-Way Central, 7:30 p.m.

Iroquois West at Paxton-Buckley-Loda, 7 p.m.

Milford at Salt Fork, 7 p.m.

Monticello at Central, 7 p.m.

Ottawa at Kankakee, 7 p.m.

Peotone at Coal City, 7:30 p.m.

Plano at Manteno, 7:30 p.m.

Sangamon Valley at Momence, 7 p.m.

Seneca at Reed-Custer, 7:30 p.m.

Watseka at Dwight, 7 p.m.

Westmont at Herscher, 7:30 p.m.

Wilmington vs. Lisle at Benedictine University, 7:15 p.m.

<strong>Friday, September 19</strong>

Coal City at Plano, 7:30 p.m.

Dwight at Momence, 7 p.m.

Herscher at Seneca, 7 p.m.

Kankakee at Crete-Monee, 7 p.m.

Manteno at Streator, 7 p.m.

Milford at Westville, 7 p.m.

Oakland at Central, 7 p.m.

Paxton-Buckley-Loda at Watseka, 7 p.m.

Reed-Custer at Wilmington, 7:30 p.m.

St. Laurence at Bishop McNamara, 7:30 p.m.

Sandwich at Peotone, 7:30 p.m.

Thornton at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.

Tremont at Iroquois West, 7 p.m.

<strong>Friday, September 26</strong>

Bishop McNamara at Aurora Christian, 7 p.m.

Bradley-Bourbonnais at Thornwood, 7:30 p.m.

Central at Dwight, 7 p.m.

Coal City at Sandwich, 7:30 p.m.

GCMS at Paxton-Buckley-Loda, 7 p.m.

Iroquois West at Westville, 7 p.m.

Milford at Georgetown-Ridge Farm, 7 p.m.

Momence at Watseka, 7 p.m.

Peotone at Manteno, 7 p.m.

Reed-Custer at Herscher, 7:30 p.m.

Wilmington at Westmont, 7:30 p.m.

<strong>Saturday, September 27</strong>

Kankakee at Bloom, 1 p.m.

<strong>Friday, October 3</strong>

Dwight at Milford, 7 p.m.

Hales Franciscan at Bishop McNamara, 7:30 p.m.

Herscher at Wilmington, 7:30 p.m.

Kankakee at Rich Central, 6:30 p.m.

Lincoln-Way West at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.

Lisle at Reed-Custer, 7:30 p.m.

Manteno at Sandwich, 7:30 p.m.

Momence at Iroquois West, 7 p.m.

Paxton-Buckley-Loda at Central, 7 p.m.

Plano at Peotone, 7:30 p.m.

Streator at Coal City, 7:30 p.m.

Watseka at LeRoy, 7 p.m.

<strong>Friday, October 10</strong>

Bishop McNamara at Providence, 7:30 p.m.

Central at Iroquois West, 7:30 p.m.

Coal City at Manteno, 7:30 p.m.

Lisle at Herscher, 7:15 p.m.

Milford at Oakwood, 7 p.m.

Paxton-Buckley-Loda at Dwight, 7 p.m.

Reed-Custer at Westmont, 7:30 p.m.

Rich South at Kankakee, 7 p.m.

Streator at Peotone, 7:15 p.m.

Thornridge at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.

Watseka at Attica, Ind., 7 p.m.

Wilmington at Seneca, 7 p.m.

<strong>Saturday, October 11</strong>

Illini West at Momence, 1 p.m.

<strong>Friday, October 17</strong>

Bradley-Bourbonnais at Lincoln-Way North, 7:30 p.m.

Coal City vs. Lisle at Benedictine University, 7:30 p.m.

Dwight at Iroquois West, 7 p.m.

Manteno at Westmont, 7:30 p.m.

Milford at Bismarck-Henning, 7 p.m.

Momence at Paxton-Buckley-Loda, 7 p.m.

Peotone at Wilmington, 7:15 p.m.

Reed-Custer at Streator, 7:30 p.m.

Rich East at Kankakee, 7 p.m.

Sandwich at Herscher, 7:30 p.m.

St. Ignatius at Bishop McNamara, 7:30 p.m.

Watseka at Central, 7 p.m.

<strong>Friday, October 24</strong>

Andrew at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.

Central at Momence, 7 p.m.

De La Salle at Bishop McNamara, 7:30 p.m.

Dwight at Argenta-Oreana, 7 p.m.

Herscher at Streator, 7:30 p.m.

Iroquois West at Watseka, 7 p.m.

Milford at Hoopeston, 7 p.m.

Pontiac at Kankakee, 7 p.m.

Reed-Custer at Peotone, 7:30 p.m.

Seneca at Coal City, 7:30 p.m.

Wilmington at Manteno, 7:30 p.m.