High school football: Complete local 2014 schedule

<strong>Friday, August 29</strong>
Central at Prairie Central, 7:30 p.m.
Coal City at Reed-Custer, 7:30 p.m.
De La Salle at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.
Deer Creek-Mackinaw at Momence, 7 p.m.
Dwight at Seneca, 7 p.m.
Herscher at Manteno, 7 p.m.
Iroquois West at Eureka, 7 p.m.
Kankakee at Danville, 7 p.m.
Lisle at Peotone, 7:15 p.m.
Milford at Moweaqua Central A&M, 2 p.m.
Sandwich at Wilmington, 7:30 p.m.
Watseka at Salt Fork, 7 p.m.
<strong>Saturday, August 30</strong>
Bishop McNamara at IC Catholic, 1 p.m.
<strong>Friday, September 5</strong>
Bishop McNamara at Plainfield North, 7 p.m.
Bradley-Bourbonnais at Kankakee, 7:30 p.m.
Hoopeston at Dwight, 7 p.m.
Manteno at Reed-Custer, 7:30 p.m.
Milford at Iroquois West, 7 p.m.
Momence vs. Chicago Senn at Lane Stadium, 7 p.m.
Peotone at Herscher, 7:15 p.m.
St. Joseph-Ogden at Central, 7 p.m.
Tri-Valley at Watseka, 7 p.m.
Wilmington at Coal City, 7:30 p.m.
<strong>Friday, September 12</strong>
Bishop McNamara at Leo, 7:30 p.m.
Bradley-Bourbonnais at Lincoln-Way Central, 7:30 p.m.
Iroquois West at Paxton-Buckley-Loda, 7 p.m.
Milford at Salt Fork, 7 p.m.
Monticello at Central, 7 p.m.
Ottawa at Kankakee, 7 p.m.
Peotone at Coal City, 7:30 p.m.
Plano at Manteno, 7:30 p.m.
Sangamon Valley at Momence, 7 p.m.
Seneca at Reed-Custer, 7:30 p.m.
Watseka at Dwight, 7 p.m.
Westmont at Herscher, 7:30 p.m.
Wilmington vs. Lisle at Benedictine University, 7:15 p.m.
<strong>Friday, September 19</strong>
Coal City at Plano, 7:30 p.m.
Dwight at Momence, 7 p.m.
Herscher at Seneca, 7 p.m.
Kankakee at Crete-Monee, 7 p.m.
Manteno at Streator, 7 p.m.
Milford at Westville, 7 p.m.
Oakland at Central, 7 p.m.
Paxton-Buckley-Loda at Watseka, 7 p.m.
Reed-Custer at Wilmington, 7:30 p.m.
St. Laurence at Bishop McNamara, 7:30 p.m.
Sandwich at Peotone, 7:30 p.m.
Thornton at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.
Tremont at Iroquois West, 7 p.m.
<strong>Friday, September 26</strong>
Bishop McNamara at Aurora Christian, 7 p.m.
Bradley-Bourbonnais at Thornwood, 7:30 p.m.
Central at Dwight, 7 p.m.
Coal City at Sandwich, 7:30 p.m.
GCMS at Paxton-Buckley-Loda, 7 p.m.
Iroquois West at Westville, 7 p.m.
Milford at Georgetown-Ridge Farm, 7 p.m.
Momence at Watseka, 7 p.m.
Peotone at Manteno, 7 p.m.
Reed-Custer at Herscher, 7:30 p.m.
Wilmington at Westmont, 7:30 p.m.
<strong>Saturday, September 27</strong>
Kankakee at Bloom, 1 p.m.
<strong>Friday, October 3</strong>
Dwight at Milford, 7 p.m.
Hales Franciscan at Bishop McNamara, 7:30 p.m.
Herscher at Wilmington, 7:30 p.m.
Kankakee at Rich Central, 6:30 p.m.
Lincoln-Way West at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.
Lisle at Reed-Custer, 7:30 p.m.
Manteno at Sandwich, 7:30 p.m.
Momence at Iroquois West, 7 p.m.
Paxton-Buckley-Loda at Central, 7 p.m.
Plano at Peotone, 7:30 p.m.
Streator at Coal City, 7:30 p.m.
Watseka at LeRoy, 7 p.m.
<strong>Friday, October 10</strong>
Bishop McNamara at Providence, 7:30 p.m.
Central at Iroquois West, 7:30 p.m.
Coal City at Manteno, 7:30 p.m.
Lisle at Herscher, 7:15 p.m.
Milford at Oakwood, 7 p.m.
Paxton-Buckley-Loda at Dwight, 7 p.m.
Reed-Custer at Westmont, 7:30 p.m.
Rich South at Kankakee, 7 p.m.
Streator at Peotone, 7:15 p.m.
Thornridge at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.
Watseka at Attica, Ind., 7 p.m.
Wilmington at Seneca, 7 p.m.
<strong>Saturday, October 11</strong>
Illini West at Momence, 1 p.m.
<strong>Friday, October 17</strong>
Bradley-Bourbonnais at Lincoln-Way North, 7:30 p.m.
Coal City vs. Lisle at Benedictine University, 7:30 p.m.
Dwight at Iroquois West, 7 p.m.
Manteno at Westmont, 7:30 p.m.
Milford at Bismarck-Henning, 7 p.m.
Momence at Paxton-Buckley-Loda, 7 p.m.
Peotone at Wilmington, 7:15 p.m.
Reed-Custer at Streator, 7:30 p.m.
Rich East at Kankakee, 7 p.m.
Sandwich at Herscher, 7:30 p.m.
St. Ignatius at Bishop McNamara, 7:30 p.m.
Watseka at Central, 7 p.m.
<strong>Friday, October 24</strong>
Andrew at Bradley-Bourbonnais, 7:30 p.m.
Central at Momence, 7 p.m.
De La Salle at Bishop McNamara, 7:30 p.m.
Dwight at Argenta-Oreana, 7 p.m.
Herscher at Streator, 7:30 p.m.
Iroquois West at Watseka, 7 p.m.
Milford at Hoopeston, 7 p.m.
Pontiac at Kankakee, 7 p.m.
Reed-Custer at Peotone, 7:30 p.m.
Seneca at Coal City, 7:30 p.m.
Wilmington at Manteno, 7:30 p.m.