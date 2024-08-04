Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Sports | Daily Journal

Monday Olympics Sportswatch

By Daily Journal

<strong>ARTISTIC SWIMMING</strong>

1 p.m. — Team: Technical Routine (E!)

<strong>BADMINTON</strong>

7 p.m. — Women’s Singles: Gold Final (USA)

8:30 p.m. — Badminton, Shooting (USA)

<strong>BASKETBALL 3X3</strong>

2:40 a.m. — Men’s Pool Play: USA vs. Netherlands (Taped) (USA)

10:30 a.m. — Men’s, Women’s Semifinals (USA)

2 p.m. — Men’s &amp; Women’s Bronze Finals (E!)

3 p.m. — Men’s &amp; Women’s Gold Finals (NBC)

9:30 p.m. — Men’s &amp; Women’s Bronze Finals (Taped) (USA)

<strong>BEACH VOLLEYBALL</strong>

11:45 a.m. — Round of 16 (Taped) (USA)

6:15 a.m. — Round of 16 (USA)

10 a.m. — Round of 16 (E!)

4 p.m. — Round of 16 (NBC)

<strong>CANOE &amp; KAYAK</strong>

9:15 a.m. — Slalom: Kayak Cross Finals (USA)

10:30 p.m. — Women’s Quarterfinal (USA)

<strong>CYCLING</strong>

8 p.m. — Women’s Team Sprint (USA)

<strong>DIVING</strong>

3 a.m. — Women’s 10m Platform Preliminary (E!)

8:05 a.m. — Women’s 10m Platform Semifinal (E!)

<strong>EQUESTRIAN</strong>

3 p.m. — Jumping: Individual Qualifier (E!)

<strong>FIELD HOCKEY</strong>

12:45 p.m. — Women’s Quarterfinals (USA)

10:30 p.m. — Women’s Quarterfinal (USA)

<strong>GYMNASTICS</strong>

4:45 a.m. — Men’s &amp; Women’s Apparatus Finals (Taped) (E!)

8:30 a.m. — Men’s &amp; Women’s Apparatus Finals (Taped) (NBC)

<strong>SHOOTING</strong>

8 a.m. — Mixed Team Skeet Final (USA)

8:30 p.m. — Badminton, Shooting (USA)

<strong>SOCCER</strong>

11 a.m. — Men’s Semifinal (E!)

2:30 p.m. — Men’s Semifinal (USA)

<strong>SPORT CLIMBING</strong>

10:05 a.m. — Men’s Combined, Women’s Speed (USA)

<strong>TRACK &amp; FIELD</strong>

3 a.m. — Heats: Women’s 400m &amp; more (USA)

12 p.m. — Finals: W 800m, W 5000m &amp; more (NBC)

<strong>TRIATHLON</strong>

1 a.m. — Mixed Relay Final (USA)

<strong>VOLLEYBALL</strong>

5 p.m. — Men’s Quarterfinal (USA)

<strong>WRESTLING</strong>

4 p.m. — GR 60kg, 130kg &amp; W Freestyle 68kg Eliminations (USA)