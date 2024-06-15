Girls soccer special, honorable mentions

Special Mention
Brooklyn Burdick, Beecher; Zamara Killis, Beecher; Sherlyn Perez, Bishop McNamara; Savana Smith, Bishop McNamara; Lily Walker-Dionne, Bishop McNamara; Sophia DeCarlo, Bradley-Bourbonnais; Morgan Kraemer, Bradley-Bourbonnais; Sophia Krause, Bradley-Bourbonnais; Corinna Barkley, Coal City; Genesis Villalobos, Kankakee; Leia Hauber, Herscher; Sophie Venckauskas, Herscher; Emily Horath, Manteno; Ashley Renwick, Peotone; Natalie Flores, Reed-Custer; Aurora Haake, Reed-Custer; Addison Van Duyne, Wilmington
Honorable Mention
Karime Esparza, Bradley-Bourbonnais; Marti Grizzle, Bradley-Bourbonnais; Keira Lawrence, Bradley-Bourbonnais; Ellen Ehrman, Bishop McNamara; Lydia Nugent, Bishop McNamara; Fabi Baraza, Beecher; Charlotte Farrar, Beecher; Elaina Kelly, Beecher; Maddie Gomez, Coal City; Regina Vazquez, Kankakee; Emma Haugen, Herscher; Laney Mohler, Herscher; Ava Derrico, Manteno; Miranda Lingo, Manteno; Bryn Bianchetta, Wilmington; Aubrey Bryant, Wilmington; Lilliana Zavala, Wilmington