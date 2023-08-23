Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Sports | Daily Journal

2022 Football stat leaders

By Daily Journal staff report

<strong>Team Record Pct.</strong>

Reed-Custer 11-1 .917

Wilmington 9-2 .818

Kankakee 8-3 .727

Milford-Cissna Park 8-3 .727

Coal City 7-4 .636

Iroquois West 7-3 .700

Central 6-4 .600

Bradley-Bourbonnais 5-5 .500

Peotone 5-5 .500

Bishop McNamara 3-6 .333

Momence 3-6 .333

Manteno 2-7 .222

Herscher 1-8 .111

Watseka 1-8 .111

<strong>PASSING YARDS</strong>

Ethan Kohl* Bradley-Bourbonnais 2,076

Luke Shoven Central 1,843

Jake McPherson Reed-Custer 1,383

Niko Akiyama* Manteno 1,202

Larenz Walters* Kankakee 1,107

Brock Wenzelman Herscher 1,100

Sawyer Laffoon Milford-Cissna Park 991

Braden Reilly Coal City 861

Erick Castillo* Momence 818

Kud'de Bertram Momence 446

Ryder Meents Wilmington 431

<strong>PASSING TOUCHDOWNS</strong>

Luke Shoven Central 27

Jake McPherson Reed-Custer 24

Ethan Kohl* Bradley-Bourbonnais 21

Sawyer Laffoon Milford-Cissna Park 16

Larenz Walters* Kankakee 14

Braden Reilly Coal City 12

Brock Wenzelman Herscher 7

Niko Akiyama* Manteno 6

Deuce Allaway Bishop McNamara 6

Erick Castillo* Momence 6

Sam McMillan Iroquois West 6

<strong>RUSHING YARDS</strong>

Tyler Neukomm* Milford-Cissna Park 1,832

Colin James Wilmington 1,366

Sawyer Laffoon Milford-Cissna Park 1,094

Trystyn Schacht Iroquois West 1,069

Jaydon Wright* Bishop McNamara 1,049

Landin Benson* Coal City 967

Dylan Sroka Peotone 871

Clay Schultz Herscher 867

Jace Christian Reed-Custer 859

Jake McPherson Reed-Custer 821

<strong>RUSHING TOUCHDOWNS</strong>

Tyler Neukomm* Milford-Cissna Park 26

Jace Christian Reed-Custer 19

Colin James Wilmington 18

Dylan Sroka Peotone 15

Jaydon Wright* Bishop McNamara 14

Sawyer Laffoon Milford-Cissna Park 13

John Ahlden Iroquois West 11

Kyle Farrell* Wilmington 11

Trystyn Schacht Iroquois West 11

Landin Benson* Coal City 11

Tony Phillips* Kankakee 11

<strong>RECEIVING YARDS</strong>

Neal May Bradley-Bourbonnais 924

Tristan Schmidt Central 679

Matthew Luhrsen Central 662

Lucas Foote Reed-Custer 532

Justin Tillman Milford-Cissna Park 506

Sevin Keigher Manteno 436

Karson King Kankakee 417

Marchello Draine* Momence 412

Luke Allen* Bradley-Bourbonnais 405

Porter Chandler* Manteno 391

<strong>RECEIVING TOUCHDOWNS</strong>

Matthew Luhrsen Central 14

Lucas Foote Reed-Custer 13

Justin Tillman Milford-Cissna Park 9

Neal May Bradley-Bourbonnais 9

Karson King Kankakee 7

Caleb Barclay Bradley-Bourbonnais 6

Tristan Schmidt Central 6

Marchello Draine* Momence 5

Luke Allen* Bradley-Bourbonnais 5

Maddex Miner* Central 4

Jaxson Provost Bishop McNamara 4

Tyran Bender* Bradley-Bourbonnais 4

<strong>SCORING OFFENSE</strong>

<strong>Team Points PPG.</strong>

Reed-Custer 660 55.0

Milford-Cissna Park 503 45.7

Kankakee 376 34.2

Wilmington 374 34

Iroquois West 338 33.8

Central 281 28.1

Bradley-Bourbonnais 278 27.8

Peotone 277 27.7

Coal City 294 26.7

Herscher 172 20.6

Bishop McNamara 165 19.8

Momence 144 18

Manteno 111 13.9

Watseka 86 12.9

<strong>SCORING DEFENSE</strong>

<strong>Team Points PPG.</strong>

Reed-Custer 115 9.6

Kankakee 109 9.9

Wilmington 163 14.8

Iroquois West 154 15.4

Bradley-Bourbonnais 170 17

Coal City 200 18.2

Central 231 23.1

Milford-Cissna Park 270 24.5

Peotone 288 28.8

Momence 251 31.4

Manteno 368 39

Bishop McNamara 357 39.4

Herscher 388 41.3

Watseka 364 44.1

*=returning player