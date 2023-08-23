2022 Football stat leaders

<strong>Team Record Pct.</strong>
Reed-Custer 11-1 .917
Wilmington 9-2 .818
Kankakee 8-3 .727
Milford-Cissna Park 8-3 .727
Coal City 7-4 .636
Iroquois West 7-3 .700
Central 6-4 .600
Bradley-Bourbonnais 5-5 .500
Peotone 5-5 .500
Bishop McNamara 3-6 .333
Momence 3-6 .333
Manteno 2-7 .222
Herscher 1-8 .111
Watseka 1-8 .111
<strong>PASSING YARDS</strong>
Ethan Kohl* Bradley-Bourbonnais 2,076
Luke Shoven Central 1,843
Jake McPherson Reed-Custer 1,383
Niko Akiyama* Manteno 1,202
Larenz Walters* Kankakee 1,107
Brock Wenzelman Herscher 1,100
Sawyer Laffoon Milford-Cissna Park 991
Braden Reilly Coal City 861
Erick Castillo* Momence 818
Kud'de Bertram Momence 446
Ryder Meents Wilmington 431
<strong>PASSING TOUCHDOWNS</strong>
Luke Shoven Central 27
Jake McPherson Reed-Custer 24
Ethan Kohl* Bradley-Bourbonnais 21
Sawyer Laffoon Milford-Cissna Park 16
Larenz Walters* Kankakee 14
Braden Reilly Coal City 12
Brock Wenzelman Herscher 7
Niko Akiyama* Manteno 6
Deuce Allaway Bishop McNamara 6
Erick Castillo* Momence 6
Sam McMillan Iroquois West 6
<strong>RUSHING YARDS</strong>
Tyler Neukomm* Milford-Cissna Park 1,832
Colin James Wilmington 1,366
Sawyer Laffoon Milford-Cissna Park 1,094
Trystyn Schacht Iroquois West 1,069
Jaydon Wright* Bishop McNamara 1,049
Landin Benson* Coal City 967
Dylan Sroka Peotone 871
Clay Schultz Herscher 867
Jace Christian Reed-Custer 859
Jake McPherson Reed-Custer 821
<strong>RUSHING TOUCHDOWNS</strong>
Tyler Neukomm* Milford-Cissna Park 26
Jace Christian Reed-Custer 19
Colin James Wilmington 18
Dylan Sroka Peotone 15
Jaydon Wright* Bishop McNamara 14
Sawyer Laffoon Milford-Cissna Park 13
John Ahlden Iroquois West 11
Kyle Farrell* Wilmington 11
Trystyn Schacht Iroquois West 11
Landin Benson* Coal City 11
Tony Phillips* Kankakee 11
<strong>RECEIVING YARDS</strong>
Neal May Bradley-Bourbonnais 924
Tristan Schmidt Central 679
Matthew Luhrsen Central 662
Lucas Foote Reed-Custer 532
Justin Tillman Milford-Cissna Park 506
Sevin Keigher Manteno 436
Karson King Kankakee 417
Marchello Draine* Momence 412
Luke Allen* Bradley-Bourbonnais 405
Porter Chandler* Manteno 391
<strong>RECEIVING TOUCHDOWNS</strong>
Matthew Luhrsen Central 14
Lucas Foote Reed-Custer 13
Justin Tillman Milford-Cissna Park 9
Neal May Bradley-Bourbonnais 9
Karson King Kankakee 7
Caleb Barclay Bradley-Bourbonnais 6
Tristan Schmidt Central 6
Marchello Draine* Momence 5
Luke Allen* Bradley-Bourbonnais 5
Maddex Miner* Central 4
Jaxson Provost Bishop McNamara 4
Tyran Bender* Bradley-Bourbonnais 4
<strong>SCORING OFFENSE</strong>
<strong>Team Points PPG.</strong>
Reed-Custer 660 55.0
Milford-Cissna Park 503 45.7
Kankakee 376 34.2
Wilmington 374 34
Iroquois West 338 33.8
Central 281 28.1
Bradley-Bourbonnais 278 27.8
Peotone 277 27.7
Coal City 294 26.7
Herscher 172 20.6
Bishop McNamara 165 19.8
Momence 144 18
Manteno 111 13.9
Watseka 86 12.9
<strong>SCORING DEFENSE</strong>
<strong>Team Points PPG.</strong>
Reed-Custer 115 9.6
Kankakee 109 9.9
Wilmington 163 14.8
Iroquois West 154 15.4
Bradley-Bourbonnais 170 17
Coal City 200 18.2
Central 231 23.1
Milford-Cissna Park 270 24.5
Peotone 288 28.8
Momence 251 31.4
Manteno 368 39
Bishop McNamara 357 39.4
Herscher 388 41.3
Watseka 364 44.1
*=returning player