Softball special, honorable mentions

Special Mention
Kamryn Koontz, Beecher; Elena Kvasnicka, Beecher; Taylor Norkus, Beecher; Kloie Cole, Bishop McNamara; Natalie Prairie, Bishop McNamara; Suttyn Hop, Bradley-Bourbonnais; Liberty Rivard, Bradley-Bourbonnais; Emma Skeen, Central; Abby Gagliardo, Coal City; Averi Jury, Dwight; Allie Decman, Herscher; Kayna Nelson, Herscher; Maddie James, Kankakee; Nora Mulcahy, Kankakee; Lily Bivona, Manteno; Brynlee Wright, Milford-Cissna Park; Kaylee Van Swol, Momence; Kneiley Smith, Trinity
Honorable Mention
Tayiah Scanlan, Beecher; Tessa DiPietra, Bishop McNamara; Grace Edwards, Bishop McNamara; Lydia Hammond, Bradley-Bourbonnais; Sydney Jemar, Central; Kerigan Copes, Coal City; Lily Anderson, Donovan; Mary Kanak, Herscher; Addy Whitaker, Herscher; Kylie Glogowski, Kankakee; Alyssa Dralle, Manteno; Ava Peterson, Manteno; Kirstyn Lucht, Milford-Cissna Park; Sophie Klawitter, Peotone; Erica Sirois, St. Anne; Tori Wells, Trinity; Christa Holohan, Watseka; Taylor Stefancic, Wilmington