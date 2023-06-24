Baseball special, honorable mentions

Special Mention
Quinton Allen, Beecher; Callaghan O’Connor, Bishop McNamara; Cody Freitas, Bradley-Bourbonnais; Thomas Offill, Bradley-Bourbonnais; Tyler Wilson, Bradley-Bourbonnais; Braden Reilly, Coal City; Luke Gallet, Dwight; Hayden Johnson, Herscher; Rylan Pheifer, Iroquois West; Ty Alderson, Kankakee; TJ Prude, Kankakee; Nathan Bajic, Manteno; Max Cook, Milford; Owen Halpin, Milford, Brogan Halpin, Momence; Joe Hasse, Peotone; Brandon Schoth, St. Anne; Kyle Farrell, Wilmington
Honorable Mention
AJ Snell, Beecher; Taylor Fuerst, Bishop McNamara; Spencer Boudreau, Bradley-Bourbonnais; Toby Schriefer, Bradley-Bourbonnais; Blake Chandler, Central; Jayce Meier, Central; Braiden Young, Coal City; Ethan Maxard, Gardner-South Wilmington; Caleb Dandurand, Grace Christian; Rylan Heldt, Grant Park; Wes Dwyer, Manteno; Payton Harwood, Milford; Joe Bembenek, Reed-Custer; Cameron Smith, Reed-Custer; Eric Savoie, St. Anne; Max Dickerson, Trinity; Brayden Ketchum, Watseka; Aidan Morris, Watseka