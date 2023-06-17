Girls track and field special, honorable mentions

Special Mention
Lundynn Carrell, Bradley-Bourbonnais; Emmerson Longtin, Bradley-Bourbonnais; Jeri Terrell McCullum, Bradley-Bourbonnais; Fay Houberg, Herscher; Kelly O’Connor, Herscher; Saniyah Simington, Kankakee; TyTiana Sutton, Kankakee; Taleah Turner; Kankakee; Samantha Hartke, Iroquois West; Ella Rhodes, Iroquois West; Sara Schmidt; Manteno; Celeste Richards, Peotone; Megan Martin, Watseka; Emily Miller, Watseka
Honorable Mention
KiNya Felton, Bradley-Bourbonnais; Reagan Graham, Bradley-Bourbonnais; Myantai Sumrall, Bradley-Bourbonnais; Reese Bisaillon, Herscher; Gretchen Williams, Iroquois West; Riley Klump, Iroquois West; Sophie Duis, Milford-Cissna Park; Kaydence Kuester, Milford-Cissna Park; Anna McEwen, Milford-Cissna Park; Auroara Toepper, Peotone; Haven Meyer, Watseka; Cara Petersen, Watseka