IHSA postseason: Baseball, softball regionals begin; soccer, track and field postseasons continue

The IHSA spring sports calendar is reaching a crescendo, with sports competing at the regional, sectional and state level this week.
Monday kicked off the start of the IHSA Class 1A and 2A baseball and softball regional rounds with quarterfinal action while Classes 3A and 4A will begin next week. Girls soccer is now in the sectional round in Class 1A and the regional round in Classes 2A and 3A. Girls track and field will host its state meet at Eastern Illinois University this weekend while the boys teams are competing in sectionals this week. Boys tennis sectionals are also this weekend.
The boys volleyball postseason will begin next week. Locally, the area also saw Bradley-Bourbonnais advance to state in badminton last week. The Boilermakers also saw their boys and girls water polo seasons end last week.
For a full local prep sports schedule for the week, see page B2.
<p dir="ltr"><strong>TUESDAY</strong>
<p dir="ltr"><strong>SOFTBALL</strong>
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Beecher Regional semifinals: (1)Beecher vs. (9)Perspectives-Leadership/(10)Catalyst-Maria, 4 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Iroquois West Regional semifinals: (2)Pontiac vs. (10)Iroquois West/(8)Hoopeston, 4 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Grant Park Regional semifinals: (7)Donovan/(8)Tilden vs. (1)Ottawa Marquette, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Dwight Regional semifinals: (2)Dwight vs. (9)Grace Christian/(10)St. Anne, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Salt Fork Regional semifinals: (2)Milford-Cissna Park vs. (6)Georgetown-Ridge Farm/(7)Chrisman, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Herscher Regional semifinals: (1)Herscher vs. (6)Prairie Central/(9)Momence, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Coal City Regional semifinals: (2)Coal City vs. (6)Wilmington/(8)Reed-Custer, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Beecher Regional semifinals: (4)Manteno vs. (7)Chicago Christian, 5:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Villa Grove Regional semifinals: (4)Watseka vs. (8)Hume-Shiloh, 6 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Iroquois West Regional semifinals: (3)Bishop McNamara vs. (7)Gibson City-Melvin-Sibley/(11)Paxton-Buckley-Loda, 6 p.m.
<p dir="ltr"><strong>GIRLS SOCCER</strong>
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Manteno Sectional semifinals: (3)Coal City vs. (1)Chicago University, 4 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Manteno Sectional semifinals: (1)Herscher vs. (2)Peotone, 6 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Kankakee Regional semifinals: (10)Kankakee vs. (7)Evergreen Park, 6:30 p.m.
<p dir="ltr"><strong>WEDNESDAY</strong>
<p dir="ltr"><strong>BASEBALL</strong>
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Manteno Regional semifinals: (2)Reed-Custer vs. (9)Beecher/(10)Momence, 4 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Milford Regional semifinals: (1)Milford vs. (8)Watseka/(10)Grace Christian, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Coal City Regional semifinals: (7)Herscher/(6)Seneca vs. (1)Joliet Catholic, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Gibson City-Melvin-Sibley Regional semifinals: (7)Central/(8)Gibson City-Melvin-Sibley vs. (2)Monticello, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Milford Regional semifinals: (6)Grant Park vs. (4)Illinois Lutheran, 7 p.m.
<p dir="ltr"><strong>SOFTBALL</strong>
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Grant Park Regional semifinals: (5)Grant Park vs. (4)Illinois Lutheran, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Dwight Regional semifinals: (6)Gardner-South Wilmington vs. (3)Streator Woodland, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Herscher Regional semifinals: (4)Central vs. (5)Lexington, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Coal City Regional semifinals: (5)Peotone vs. (3)Seneca, 4:30 p.m.
<p dir="ltr"><strong>GIRLS SOCCER</strong>
<p dir="ltr">IHSA Class 3A Normal Community Regional semifinals: (5)Bradley-Bourbonnais vs. (4)East Moline United, 6:30 p.m.
<p dir="ltr"><strong>BOYS TRACK & FIELD</strong>
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Kankakee Sectionals (Coal City, Herscher, Kankakee, Manteno), 1 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 3A Minooka Sectionals (Bradley-Bourbonnais), 2 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Gibson City-Melvin-Sibley Sectionals (Bishop McNamara, Central, Dwight, Momence, Tri-Point, St. Anne-Donovan, Watseka), 4 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Seneca Sectionals (Beecher, Peotone, Reed-Custer, Wilmington), 4 p.m.
<p dir="ltr"><strong>THURSDAY</strong>
<p dir="ltr"><strong>BASEBALL</strong>
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Manteno Regional semifinals: (3)Manteno vs. (8)Bishop McNamara/(11)Peotone, 4 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Lexington Regional semifinals: (3)Dwight vs. (5)Gardner-South Wilmington/(8) Lexington, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 1A Cissna Park Regional semifinals: (3)St. Anne-Donovan vs. (5)Cissna Park, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Coal City Sectional semifinals: (4)Coal City vs. (5)Wilmington, 4:30 p.m.
<p dir="ltr">IHSA Class 2A Gibson City-Melvin-Sibley Regional semifinals: (11)Iroquois West/(5)Paxton-Buckley-Loda vs. (3)Tolono Unity, 4:30 p.m.
<p dir="ltr"><strong>GIRLS TRACK & FIELD</strong>
<p dir="ltr">IHSA State Finals, Eastern Illinois University
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -14px; top: 1784.33px;"> </div>