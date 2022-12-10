Football special, honorable mentions

Special Mention
Luke Allen, Bradley-Bourbonnais; Vernon Malone, Bradley-Bourbonnais; Alan Rogers, Bradley-Bourbonnais, Vic Rogers, Bradley-Bourbonnais; Tristan Schmidt, Central; Drake Dearth, Coal City; Braiden Young, Coal City; Clay Schultz, Herscher; Trystyn Schacht, Iroquois West; Kennarius Chandler, Kankakee; Marques Easley, Kankakee; CaRon Johnson, Kankakee; Sevin Keigher, Manteno; Sawyer Laffoon, Milford-Cissna Park; Tyrelle Autman, Momence; Dylan Sroka, Peotone; Gunnar Berg, Reed-Custer; Josh Bohac, Reed-Custer; Brandon Moorman, Reed-Custer; Joe Allgood, Wilmington, Brandon Moran, Wilmington
Honorable Mention
Landon Provost, Bishop McNamara; Parker Wolf, Bishop McNamara; Jaxson Fanning, Bradley-Bourbonnais; Teagan Shear, Bradley-Bourbonnais; Micah Swilley, Bradley-Bourbonnais; Aidan Christensen, Central; Jayce Meier, Central; Derek Carlson, Coal City; Tyler Hennings, Coal City; Carter Purrachio, Herscher; Brock Wenzelman, Herscher; Josiha Mason, Kankakee; Porter Chandler, Manteno; Gavin Schunke, Milford-Cissna Park; Justin Tillman, Milford-Cissna Park; Luke Trumann, Milford-Cissna Park; Kud’de Bertram, Momence; David Reidy, Peotone; Gavin Bruciak, Reed-Custer; Dominick Thomas, Watseka; Kyle Farrell, Wilmington