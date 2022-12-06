2022-23 boys basketball rosters

<strong>Bishop McNamara</strong>
Head coach: Adrian Provost
# Player Year Height Position
2 Isaiah Davis Sr 6'4 G
3 Jaxson Provost Sr 5'10 G
5 Tyler Bobzin Jr 6'2 G
10 Robert Hutson Jr 6'4 F
12 Alex Smith Jr 6' F
13 Abner Garcia Jr 6'3 G
22 Jaydon Wright Jr 6' F
25 Drew Willis Jr 6'3 F
33 Callaghan O'Connor Fr 6'6 F
<strong>Bradley-Bourbonnais</strong>
Head coach: Ryan Kemp
# Name Grade Ht Pos
0 Damonte Hunter Jr 6’ F
1 Gavin Kohl So 6’ G
2 Brandon Harris Jr 5’11 G
3 Anthony Kemp Jr 6’5 G/F
4 Ethan Kohl Jr 6’3 G
5 Cam Testa Jr 5’11 G
11 Tyran Bender Jr 5’10 G
13 Timmy Pfrommer So 6’2 F
15 Nicholas Allen So 6’9 C
22 Benjamin Maki Sr 6’9 C
24 Brayden Long Sr 6’4 G
32 Kaiden Taylor So 6’2 F
<strong>Kankakee</strong>
Head coach: Chris Pickett
# Name Grade Ht Pos
1 CaRon Johnson Sr 5’10 G
2 Larenz Walters Jr 6’ G
3 Jaheim Porter Sr 6’2 G
4 Naz Hill Sr 6’5 F
5 Javon Logan Sr 5’11 G
10 Lincoln Williams Fr 6’4 G
11 Cedric Williams Jr 6’6 F
12 Damontae May Jr 6’ G
15 Eli Stipp So 6’6 F
20 Sam Yohnka Sr 6’2 G
21 Kennarius Chandler Jr 6’4 F
24 Davon Prude Sr 6’5 F
33 Geral Halbert Jr 6’4 F
34 Marques Easley Jr 6’7 F
<strong>Coal City</strong>
Head coach: Tyler Schoonover
# Name Grade Ht Pos
1 Nick Cook Sr 5’8” G
2 Chris Cholico Sr 6’2” F
3 Jim Feeney Jr 6’1” F
4 Aiden Christopher Jr 6’1” F
10 Cason Headley Sr 6’1” G
11 Owen Hren Jr 5’9” G
12 Carson Shepard Sr 6’ F
13 Zander Meents So 5’10” F
14 Colton Sztapka Jr 6’4” F
15 Nolan Ness Sr 6’ F
20 Austin Davey Jr 6’2” F
23 Garret Keeley Sr 6’2” F
33 Dillon Harrington Sr 6’2” F
44 Carter Garrelts Sr 6’7” F
<strong>Herscher</strong>
Head coach: Brent Offill
# Name Grade Ht Pos
1 Brock Wenzelman Sr 6’4 G/F
2 Jace Holt Sr 6’ F
3 Blake Ritsema Sr 6’2 G
4 Kasen Denault Sr 5’9 G
5 Peyton Young So 5’7 G
10 Thomas Morgan Sr 6’2 F
12 AJ Patrick Sr 6’2 F
22 Jack Coutant So 5’7 G
24 Caden Fowler Sr 6’5 F/C
25 Alec Draper Fr 5’7 G
30 Tanner Jones Fr 6’2 F
32 Connor Thurston Jr 6’3 F
<strong>Manteno</strong>
Head coach: Zack Myers
# Name Grade Ht Pos
1 Wes Dwyer Sr 6’2 F
2 Gannon Adamson Jr 5’9 G
3 Trey Malone Sr 5’8 G
4 Kyle McCullough Jr 5’10 G
5 Jeremiah Renchen Sr 6’ G
10 Matthew Regan Sr 6’1 F
11 Porter Chandler Jr 6’4 G/F
12 Jace Schnell Jr 5’9 G
13 Camden Rewerts Jr 6’3 F
14 Jason Brown Jr 6’ G
15 Jayson Singleton Sr 5’10 G
20 Joe Mallaney Jr 6’2 F
21 Aidan Dotson Jr 6’5 F
22 Owen Pequette Sr 6’2 F
<strong>Peotone</strong>
Head coach: Ron Oloffson
# Name Grade Ht Pos
4 Hunter Becker Jr 6’4 F
10 Wil Graffeo Sr 5’10 G
12 James Kuypers Sr 5’10 G
13 Brandon Weiss So 5’10 G
14 Van Wehrmann Jr 5’10 G
15 Marquis Walton Sr 6’1 F
20 Chase Rivera So 5’11 G/F
22 Colin Emsweller Jr 5’11 G/F
25 Ruben Velasco III So 5’11 G/F
30 Michael Bettenhausen Jr 6’1 F
32 Miles Heflin Sr 6’4 F
35 Lucas Gesswein Sr 6’7 F
50 Landen Hamm Jr 6’4 C
<strong>Reed-Custer</strong>
Head coach: Mark Porter
# Name Grade Ht Pos
4 Connor Eggleston Sr 5’9 G
5 Collin Monroe So 5’10 G
14 Lucas Foote Sr 6’4 G/F
15 Jace Christian Sr 6’1 F
20 Jake McPherson Sr 6’2 G/F
21 Drew Anderson Sr 6’ G/F
24 Josh Bohac Sr 5’9 G/F
31 Cooper Smith Jr 6’5 F/C
32 Jacob Reardon So 6’6 C
41 Wes Shats Sr 6’5 C
<strong>Wilmington</strong>
Head coach: Doug Krop
# Name Grade Ht Pos
5 Reid Juster Jr 6’2 F
10 Ryan Nelson So 6’1 F
11 Cade McCubbin Jr 5’11 G
12 Ryder Meents Sr 5’10 G
13 Kyle Farrell So 5’10 G/F
14 Lucas Rink So 6’ F
15 Brycen Feil So 6’6 C
20 Darren Morris So 5’9 F
30 Joey Cortese Jr 6’4 F/C
<strong>Beecher</strong>
Head coach: Tyler Shireman
# Name Grade Ht Pos
0 Kevin Girard Sr 5'6 G
1 Orlin Nesbitt So 6'4 G
3 Trevor Stout Jr 5'10 G
4 Jacob Graniczny Sr 6' G
5 Josh Harden Jr 6'1 F
10 Ethan Rydberg Jr 6'0 G
14 Jack Hayhurst Jr 6'4 G
21 Nathan Diachenko Jr 6'0 F
22 Zackary Johnson Jr 6'0 G
23 Ethan Turney Sr 6'4 C
24 Adyn McGinley Jr 6'0 G
32 Rio Llamas Sr 6'4 C
<strong>Central</strong>
Head coach: Brad Perzee
# Name Grade Ht Pos
1 Owen Rasmussen So 5’10 G
2 Aidan Podowicz So 5’7 G
3 Perry Mason So 5’10 G
4 Jayce Meier Sr 5’11 G
5 Matthew Luhrsen Sr 6’2 F
10 Blake Chandler Fr 5’9 G
11 Ben Kuipers So 6’1 F
12 Luke Shoven Sr 6’ F
15 Peyton Chandler Jr 6’2 F
21 Logan Fritz Jr 6’3 C
23 Caleb Meister Sr 6’1 F
25 Amarion Paxton Sr 6’3 C
35 Camden Gerdes Jr 6’3 C
<strong>Donovan</strong>
# Name Grade Ht Pos
1 Ty Miller Jr 5’7 G
2 Blake Bard Jr 5’9 G
5 Gannyn Waltz Jr 5’8 G
10 Jessy Mailloux Jr 5’11 F
13 Cesar Kiger Sr 6’ F
22 Jacob Onnen So 6’2 F
23 Griffin Walters Jr 5’11 F
24 Braden Klecan So 5’11 F
25 Preston Harrington-Dewitt Fr 5’6 G
32 Carter Ponton So 6’2 G
33 Brendan Henneike So 6’4 F
44 Jesse Shell Sr 5’11 F
<strong>Gardner-South Wilmington </strong>
Head coach: Alan Wills
# Name Grade Ht Pos
11 Dane Halpin Sr 5’7 G
12 Noah Wise Sr 5’8 G
13 Jacob Ozee Sr 6’ F
14 Braxton Johnson Sr 6’2 F
15 Cale Halpin Jr 6’ G
20 Brody Fatlan Sr 6’2 F
21 Ryan Cacello Sr 5’9 G
22 Logan Conger So 5’10 F
23 Cole Hampson So 6’3 C
25 Jarrek Hirsch So 5’8 G
30 Bennett Grant Jr 6’1 F
31 Keith Page Sr 6’ F
32 Nathan States Jr 6’ F
33 Ryan Olsen Sr 5’8 F
34 Gabe McHugh So 5’11 F
35 Dylan Carpenter Sr 6’2 C
<strong>Grace Christian</strong>
Head coach: Alan McGuirt
# Name Gr Pos
1 Sydney Shaw Fr G
2 Beck Beers Jr G
4 Noah Bisping So F
11 Stamp Pookrasing Jr G
12 Markkel Lonergan Sr G
15 Ethan Reynolds So G
21 Drake DeYoung Fr F
22 Caleb Davis So G
35 Evan Marshall Sr C
50 Tyson Devine Jr F
55 Zeek Marcotte Fr C
<strong>Grant Park</strong>
Head coach: Matt Russell
# Name Grade Ht Pos
1 Emilio Sandoval Sr 5’6 G
2 John Kveck Sr 6’6 F/C
3 Ty Hudson Sr 5’6 G
4 Luke Horn Jr 5’9 G
10 Cole Overbeek Jr 6’3 F/C
11 Rylan Heldt Sr 5’10 G
20 Ethan Barnas So 5’11 G
22 Blake Brown So 5’11 G
34 Caiden Benson So 6’4 F/C
35 Brock Brown Sr 6’2 G/F
<strong>Momence</strong>
Head coach: Kevin Ecker
# Name Grade Ht Pos
3 Ty Autman Jr 5'11 F
4 Kud’de Bertram Sr 5'10 G
5 Tim Principato Jr 5'6 G
10 Jevon Sneed Jr 5'7 G
11 Carson Statler Sr 5'8 G
12 Damon Cox Jr 5'8 G
15 Erick Castillo Fr 5'7 G
21 Terence Autman Jr 5'11 G
23 James Stevenson Jr. Sr 6'7 G
24 Easton Newberry Jr 5'8 G
25 Gaven Cantwell Sr 6'3 F
30 Brandon Lynch Jr 6'2 F
35 Ruben Aguilar Sanchez Jr 6'0 F
<strong>St. Anne</strong>
Head coach: Rick Schoon
# Name Grade Ht Pos
1 Brigham Hayes Fr 5’6 G
2 Matthew Langellier Fr 5’6 G
3 Ryan Sirois Sr 5’10 G
4 Fred Burton Sr 6’ G
5 Tyler Lamie Jr 5’9 G
10 Grant Pomaranski Fr 5’8 G
11 Brandon Schoth Fr 6’ G/F
21 Anthony Blake Sr 6’4 C
23 Jordan Davis So 5’10 G
24 Quinton Thompson Fr 5’8 G
31 Demetrius Wielgus Sr 6’ F
34 Jason Blyle Fr 6’1 F
40 Jaquori Wyatt So 5’9 G
42 Christian Stamp Sr 6’ C
50 Deion Fifer So 5’10 Fr
<strong>Tri-Point</strong>
Head coach: Brendan Elens
# Name Grade Ht Pos
1 Mark McDermott So 5’1 G
2 Glen Richie Fr 5’6 G
4 Aiden Pelehowski Fr 5’8 G
10 Jake Monroe Jr 5’9 G
11 Kaden Weber Sr 5’9 G
12 Mihreteab Gilleland Sr 5’10 F
13 Franky Barriga Sr 5’7 G
15 Spencer Moreno So 6’3 F
20 Thomas Chomer Jr 5’10 G
23 Donovan Conner Sr 5’10 G
24 Michael Lopez Jr 5’8 F
30 Joseph Spiess So 6’1 F
33 Nathaniel Smith So 6’4 F
40 Logan Adams Jr 5’11 F
<strong>Cissna Park</strong>
Head coach: Seth Johnson
# Name Grade Ht Pos
0 Seth Walder Fr 5’7” G
3 Jream Renteria Fr 5’8” G
5 Ethan Huse Sr 5’7” G
11 Chase Petry Jr 5’10” G
15 Dierks Neukomm Fr 5’11” G
20 Colson Carley So 5’8” G
22 Tyler Neukomm Jr 6’ F
23 Aiden Richards Fr 5’10” F
24 Jacob Weakley So 5’8” F
25 Brayden Bruens Jr 6’1” F
31 Gavin Spitz Sr 6’4” F
33 Joe Ivers Fr 5’11” F
35 Gabe Bohlmann Sr 6’1” F
40 Kinley VanHoveln So 6’ F
55 Andrew Johnson Jr 6’1” F
<strong>Iroquois West</strong>
Head coach: Zach Monk
# Name Grade Ht Pos
4 Evan Izquierdo Sr 5’7” G
5 Damian Alvarado Jr 5’10” G
10 Sam McMillan Sr 5’11” G
15 CJ Perzee Jr 5’10” G
20 Jaysun Rodriguez Sr 5’10” G
21 Mario Andrade So 5’10” G
22 Kyler Meents Sr 5’8” G
23 Dean Clendenen Jr 6’1” F
24 Tyler Read Jr 6’1” G
25 Ryan Manahan Sr 6’4” F
34 Kyle Manahan Sr 6’3” F
43 Cannon Leonard Sr 6’9” C
45 Jace Pankey Jr 6’4” F
<strong>Milford</strong>
Head coach: Dave Caldwell
# Name Grade Ht Pos
1 Caleb Cluttuer So 6’ G
2 Sawyer Laffoon Sr 5’11” G
3 Beau Wright So 5’9” G
4 Carson Shields Jr 5’10” G
5 Gavin Schunke Jr 5’9” G
10 R.J. Mann Sr 6’1” G
11 Drake Potter Jr 6’1” G
15 Payton Harwood Sr 6’ G
25 Tyler Runner So 6’ F
33 Adin Portwood Sr 6’3” G
40 Gage Vogel So 6’ F
44 Tevon Longest Sr 5’11” F
<strong>Watseka</strong>
Head coach: Chad Cluver
# Name Grade Ht Pos
3 Hagen Hoy Jr 5’6” G
4 Drew McTaggart So 5’9” G
5 Davincci Lane So 5’8” G
10 Quinn Starkey So 5’4” G
13 James Newell So 6’1” G
20 Evan LaBelle Jr 6’1” G
21 Mason Galyen So 5’10” G
22 Braiden Walwer Sr 6’4” F
23 Tucker Milk Jr 6’1” F
24 Myles Lynch Jr 6’3” F
33 Caden Curtis Jr 5’11” F
35 Dane Martin Sr 6’3” F
40 Bricen Walwer Jr 6’4” C
<strong>Dwight</strong>
Head coach: Jeremy Connor
# Name Grade Ht Pos
0 Jace Gall Sr 6’2 SG
1 Tyler Frauli Sr 5’11 SF
2 Dawson Carr Sr 6’ SG
3 Conner Telford Jr 5’9 PG
4 Noah Scott Sr 6’1 SG
5 Clayton Peck Sr 6’2 PF
10 Tristan Chambers Jr 6’1 SF
11 Jack Groves Jr 6’ SG
13 Andrew Gartke Jr 6’ PF
20 Ryan Hilt Jr 5’9 SG
21 Luke Gallet So 6’4 SF
24 Jack Duffy Sr 5’9 SG
33 Tristan Larkin So 6’2 PF
35 William Trainor Jr 6’1 SF
44 Wyatt Thompson Sr 6’7 SF
<strong>Trinity</strong>
Head coach: Scott Williams
# Name Grade Ht Pos
2 Twan Suphanklang Sr 6’ G
3 Luke Green Jr 6’ G
10 Shawn Park Sr 6’ G
11 Noah Lundmark Sr 6’3” F
12 Max Dickerson Sr 6’ F
22 Joseph Adamson Jr 5’7” G
24 Jesse Jakresky Sr 6’5” F
25 Carter Stoltz Sr 6’7” C
30 Aiden Dersien Sr 6’2” F/C
33 Ethan Turner Jr 6’2” G/F
35 Ethan Schurman Jr 6’3” F/C
44 Tommy Kujawa Jr 6’4” F
