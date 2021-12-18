Football special and honorable mentions

Special Mention: Mel Hay, Bishop McNamara; Grayson Dexter, Bradley-Bourbonnais; Caige Williams, Bradley-Bourbonnais; JJ Valerio, Bradley-Bourbonnais; Michael Gonzalez, Coal City; Carson Turner, Central; Joe Holohan, Herscher; Cody Lunsford, Herscher; Angel Andrade, Kankakee, Malik Dozier, Kankakee; Josiha Mason, Kankakee; Jayden Villagomez, Kankakee; Jack Prindeville, Manteno; Mason Blanck, Milford-Cissna Park; Kud’de Bertram, Momence; Eric Housman, Reed-Custer; Ryan Banas, Wilmington
Honorable Mention: Caden Martin, Bishop McNamara; AJ Parnell, Bishop McNamara; Nate Murphy, Bradley-Bourbonnais; Evan Redwing, Central; Luke Shoven, Central; Brady Best, Coal City; Nick Latta, Coal City; Garrett Wolfinberger, Herscher; Brock Wenzelman, Herscher; Gabe Alvarez, Iroquois West; John Ahlden, Iroquois West; Tre Campbell, Kankakee; Davi Jones, Kankakee; DeLeon King, Kankakee; Eddie Gad, Reed-Custer; Damian Alsup, Manteno; Dawson Petkunas, Momence; Brandon Moorman, Reed-Custer; Kaleb Patterson, Wilmington