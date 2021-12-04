Volleyball all-area special and honorable mentions
<strong>Special Mention:</strong> Lola Eckhardt, Beecher; Anna Darr, Bishop McNamara; Emma McCammon, Bishop McNamara; Ella DeYoung, Bradley-Bourbonnais; Sydney Marcukaitis, Bradley-Bourbonnais; Grace Norris, Coal City; Jakia Autman, Kankakee; Brianna Lamie, Kankakee; Tess Bottoms, Manteno; Drew Hosselton, Manteno; Lexi Hamann, Momence; Mackenzie Keller, Reed-Custer; Claire Curry, Watseka; Kourtney Kincade, Watseka; Anna Liaromatis, Wilmington
<strong>Honorable Mention:</strong> Lillee Nugent, Bishop McNamara; Brooklyn Billings, Bradley-Bourbonnais; Paiton Lareau, Donovan; Jordan Schultz, Dwight; Alexa Doty, Grace Christian; Delaney Panozzo, Grant Park; Ally Meyer, Herscher; Makayla Myrick, Manteno; Anna McEwen, Milford; Jahni Lavicka, Milford; Amanda Hasse, Peotone; Olivia Smith, Reed-Custer; Erica Sirois, St. Anne; Melina Schuette, Tri-Point; McKayla Levoy, Trinity