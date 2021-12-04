Boys soccer all-area special and honorable mentions
Special Mention: Cameron Paulmeier, Beecher; Jackson Mills, Bishop McNamara; Matt Guiney, Bradley-Bourbonnais; Josiah Jones, Bradley-Bourbonnais; Michael Hess, Central; Evan Rauwolf, Grace Christian; Wesley Schneider, Grant Park; Bailey Hubert, Herscher; Carlos Lopez, Kankakee; Kash Goranson, Manteno; Ryan Kramer, Manteno; Kevin Ramirez, Momence; Alvin Silva, Momence; Wil Grafeo, Peotone; Adrian Chagoya, St. Anne;
Honorable Mention: Aidan Ward, Beecher; Carter Levesque, Bishop McNamara; Ethyn Bailey, Central; Luke Horn, Grant Park; Owen Reynolds, Grant Park; Zeke Torres, Herscher; Tucker White, Herscher; Jimmy Andrade, Iroquois West; Isaac Stipp, Kankakee; Joe Mallaney, Manteno; Mason Swanson, Manteno; Aaron Lopez, Momence; Braxton Brassard, Reed-Custer; Reece Curtis, St. Anne; Anthony Syrigas, St. Anne