2020-21 Girls Track and Field special/honorable mentions

<p dir="ltr"><span>Special Mention: Camille Kuntz, Bishop McNamara; Addie Langelett, Bishop McNamara; Krista Suprenant, Bishop McNamara; Lundynn Carroll, Bradley-Bourbonnais; Flower Foreman, Bradley-Bourbonnais; Jeri Terrell-McCullum, Bradley-Bourbonnais; Jae Alderson, Kankakee; Haley Buchanon, Reed-Custer; Taylor Stillman, Watseka; Haven Maple, Watseka</span>
<p dir="ltr"><span>Honorable Mention: Sydney Bonham, Beecher; Trinity Bonham, Beecher; Mia Rodriguez, Coal City; Koli Croy, Dwight; Kassy Kodat, Dwight, Kayla Kodat, Dwight; Riley Klump, Iroquois West; Nikkel Johnson, Kankakee; Maddie Willis, Manteno, Jasmin Cullum, Milford-Cissna Park; Karissa Auxier, Milford-Cissna Park; Endya Hayes, Momence; Amelia Kuypers, Peotone; Haylee Keymon, Reed-Custer; Haven Meyer, Watseka; Raegan Gooding, Watseka</span>
