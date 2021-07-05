Kankakee County Speedway July 2 Results

Below is a list of the top finishers for the six feature races at Kankakee County Speedway on Friday.
20 laps (starting position)
1. 10M Austin McCarty (2)
2. 130 Chase Osterhoff (5)
3. 01 Billy Knippenberg (1)
4. 11 Nathan Lynch (4)
5. 19 Chad Osterhoff (8)
6. X3 Ben Kirchner (7)
7. 47 Dan Kuhn (9)
8. 46 Nate Kroll (11)
9. 82 Darren Wireman DNF (10)
10. 41S Logan Nesselrodt DNF (12)
11. 74 Harrison Oliver DNF (13)
12. 818 Matt Hammond DNF (3)
13. 97 Michael Marden DNF (6)
14. 3T Gary Tison DNS
20 laps (starting position)
1. 22C Nick Clubb (2)
2. 35 Jason Hastings (4)
3. 94 Tom Pasek (1)
4. 62E Deece Schwartz (5)
5. 6B Dave Baldwin (6)
6. E21A Kim Edington (7)
7. J7 Joey Iliff (8)
8. 23B Ethan Boomsma (11)
9. G79 Vince Gabriel (10)
10. 0 Travis Kohler (12)
11. 25B Braiden Bohlmann DNF (3)
12. 10 Shawn Scripter DNF (9)
15 laps (starting position)
1. 55 Zane Reitz (1)
2. 114 Austin Hubbard (6)
3. 18 Ryen Johnson (9)
4. 10H Don Hilleary (5)
5. 70B Ken Bushey (8)
6. 02 Kyle Miner (3)
7. 51 Carlee Miller (13)
8. 83 James Williams (2)
9. 52P Steve Perkins (11)
10. 7C Dwayne Cigancik (10)
11. 23 Cody Clubb DNF (4)
12. 777 James Sain DNF (7)
13. 01 Joe Hillman DNF (12)
14. 20 Tanner Sullivan DNS
15. 77A Randy Akers DNS
15 laps (starting position)
1. 52 Billy Knebel (2)
2. 21 1/2 Jake Montgomery (4)
3. 2 Braden Doyle (6)
4. 121 Deece Schwartz (3)
5. 23OG Bruce Farr (9)
6. 50 Mike Pockrus (11)
7. 73 Mark Rhoades (10)
8. 66K Kasey Straw (14)
9. 83 Brandon Wirtz (12)
10. 42A Pete Argianas (8)
11. BK3 Billy Knippenberg (15)
12. 23LG Luke Gebhardt (5)
13. 27 Jace Gall (17)
14. 21JR Ryan Kohler (16)
15. 0 Sheldon Elitzer (13)
16. 121I Sam Ingram (19)
17. 65 Jeff Czemske (22)
18. 92 John Brammer (20)
19. 45 Tanner Gregory (21)
20. 5K Kirby McCormick DNF (1)
21. 8UP Ethan Orman DNF (7)
22. 29JR Josh Orman DNF (18)
15 laps (starting position)
1. 93 Ryan Lagesse (1)
2. 91 Tyler Griswold (2)
3. 420 Dalton Shafer (3)
4. 30J Nick Johnson (7)
5. 357 Billy Mason (5)
6. 13M Matt Minor (6)
7. 86 Nick Clubb (13)
8. 22W Joshua Wright (12)
9. 20 Ken Schiradelly (9)
10. 48 Bryce Leake (11)
11. 15 David Lauritson (20)
12. 83 Jeff Van Beek (14)
13. 44E Evan Eckhoff (10)
14. 1K Dale Kohler (8)
15. 70R Matt Radtke (16)
16. 00 Rick Deford (19)
17. 25 Ken Huff (18)
18. 92 Derek Juhl (15)
19. 94M Jimmy Merritt (17)
20. B10 Matthew Balthazor DNF (4)
15 laps (starting position)
1. X Randy Smyser (1)
2. 22 Nathan Arterberry (6)
3. 19 Jordan Danford (3)
4. X225 Trevor Bitterling (4)
5. 21K Jacob Kolwyck (2)
6. 48 Travis Wolford (9)
7. 66JR Steve Nolen Jr (11)
8. 18DK David Hurst (17)
9. 9M Landon Metcalf (7)
10. 23B Don Hilleary (12)
11. 8 Clint Hall (8)
12. 111 Kirby Trent (10)
13. 55 Tyler Holloway (19)
14. 2P Ryan Willard (14)
15. 7 Joe Steurer (16)
16. 27 Mike Reitz DNF (15)
17. 87 Nathan Banister DNF (13)
18. XRP Sheldon Oberle DNF (5)
19. 42D Dalton Shafer DNF (21)
20. 24F Frank Fatigato DNF (18)
21. 416 Jason Fuller DNS