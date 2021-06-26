Special and honorable mentions

Special Mention: Caden Martin, Bishop McNamara; Trever Walters, Bradley-Bourbonnais; Nick Krueger, Central; Ian Rogers, Cissna Park; Andy Onnen, Donovan; Clayton McKinstry, Grant Park; Jairus Harris, Kankakee; Cole Jackson, Manteno; Corey Burch, Reed-Custer; Kaden Humphries, Wilmington
Honorable Mention: Jacob Graniczny, Beecher; Brady Bertrand, Bishop McNamara; Michael Freitas, Bradley-Bourbonnais; Jacob Shoven, Central; Ashton Harvey, Coal City; Carson Crouch, Dwight; Blake Huston, Gardner-South Wilmington; Zach McGuirt, Grace Christian; Tyler Murray, Herscher; Peyton Rhodes, Iroquois West; Bryce Vorwald, Manteno; Payton Harwood, Milford; Brock Krska, Peotone; Jarrett Goodwin, Reed-Custer; Zane Gadbois, Trinity