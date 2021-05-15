Special mention, honorable mention 2020-21 football

Special Mention: Colton Provost, Bishop McNamara; Lorenzo Burns, Bradley-Bourbonnais; Garrett Manny, Central; Abe Rieke, Dwight; Clayton Leonard, Iroquois West; Carson Maisonneuve, Iroquois West; Marques Covington, Kankakee, Cole Jackson, Manteno; Kody Lawrence, Momence; Shawn Farris, Watseka
Honorable Mention: Tony Phillips, Bishop McNamara; Jaydon Wright, Bishop McNamara; Hollist Daniels, Bradley-Bourbonnais, Omarien Sherrod, Bradley-Bourbonnais; Cade Alexander, Central; Austin Ellis, Coal City; Ashton Harvey, Coal City; Austin Joyce, Herscher; Cody Lunsford, Herscher; Jyaire Hill, Kankakee, Ty Stewart, Kankakee; Steven Young, Kankakee; Angel Salinas, Milford-Cissna Park; Jace Christian, Reed-Custer; Conner Curry, Watseka; Drew Wittenborn, Watseka