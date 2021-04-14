Shaw Local

Wednesday's April 14 sportswatch

By Daily Journal staff report

WEDNESDAY

<strong>COLLEGE GOLF</strong>

3 p.m. — The Western Intercollegiate: Final Round, Pasatiempo Golf Course, Santa Cruz, Calif. (GOLF)

<strong>WOMEN’S COLEGE LACROSSE</strong>

1:30 p.m. — Johns Hopkins at Maryland (BTN)

<strong>MEN’S COLLEGE SOCCER</strong>

4 p.m. — Big Ten Tournament: Michigan at Penn St., Semifinal (BTN)

6:30 p.m. — Big Ten Tournament: Maryland at Indiana, Semifinal (BTN)

<strong>COLLEGE SOFTBALL</strong>

5 p.m. — Liberty at Virginia Tech (ACCN)

6 p.m. — Southern Miss. at Mississippi St. (SECN)

<strong>GOLF</strong>

6 p.m. — LPGA Tour: The LOTTE Championship, Round 1, Ko Olina Golf Club, Kapolei, Hawaii (GOLF)

<strong>MLB BASEBALL</strong>

12 p.m. — Washington at St. Louis OR Chicago Cubs at Milwaukee (12:30 p.m.)(MLBN)

12:40 p.m. — Chicago Cubs at Milwaukee (MARQ)

3 p.m. — LA Angels at Kansas City OR NY Yankees at Toronto (games joined in progress (MLBN)

6 p.m. — Philadelphia at NY Mets OR Texas at Tampa Bay (MLBN)

11 p.m. — Colorado at LA Dodgers (joined in progress) (MLBN)

<strong>NBA BASKETBALL</strong>

6:15 p.m. — Brooklyn at Philadelphia (ESPN)

7 p.m. — Orlando at Chicago (NBSCH)

8:35 p.m. — Dallas at Memphis (ESPN)

<strong>NHL HOCKEY</strong>

6:30 p.m. — Colorado at St. Louis (NBCSN)

9 p.m. — Vegas at Los Angeles (NBCSN)

<strong>MEN’S SOCCER</strong>

5 p.m. — CONCACAF Champions League: Club León at Toronto FC, Round of 16 2nd Leg (FS1)

7 p.m.— CONCACAF Champions League: Deportivo Saprissa at Philadelphia Union, Round of 16 2nd Leg (FS1)

7 p.m. — CONCACAF Champions League: CD Olimpia at Club América, Round of 16 2nd Leg (FS2)

8 p.m. — UEFA Champions League: Real Madrid at Liverpool, Quarterfinal 2nd Leg (taped) (CBSSN)

10 p.m. — UEFA Champions League: Manchester City at Borussia Dortmund, Quarterfinal 2nd Leg (taped) (CBSSN)

<strong>WOMEN’S SOCCER</strong>

6 p.m. — NWSL Challenge Cup: Sky Blue FC at Orlando, Group Stage, Group A (CBSSN)

<strong>TENNIS</strong>

4 a.m. — Monte Carlo-ATP Early Rounds (TENNIS)

5 a.m.— Monte Carlo-ATP Early Rounds (TENNIS)

12 p.m. — Monte Carlo-ATP Early Rounds (TENNIS)