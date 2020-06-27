Spring senior spotlight week four

<strong>Tori Fasano | Beecher</strong>
Girls track and field | 800, 1600, 3200 M run, 4x400, 4x800 M relay
Post-graduation plans: Texas A&M University | United States Marine Corps ROTC
Favorite coach: Larissa Swanson, Cross country, track and field
<strong>Kasey Swanson | Beecher</strong>
Girls track and field | 1600, 3200 M run, 4x400, 4x800 M relay
Post-graduation plans: Academic and athletic scholarships to Governors State University | Nursing
Favorite Coach: Larissa Swanson, cross country, track and field
<strong>Anthony DiAnni | Beecher</strong>
Boys track and field | 100 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay
Post-graduation plans: Trinity Christian College, | Soccer and track and field | Computer Science
Favorite coach: Dawn Compton, soccer
<strong>Tessa Coulter | Central</strong>
Girls track and field | 100, 200 M dash, 4x100, 4x200 M relay
Post-graduation plans: Kankakee Community College
Favorite quarantine activity: Reading
<strong>Anna Ritter | Central</strong>
Girls track and field | Shot put, discus
Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Art
Favorite school sports rivalry: Watseka
<strong>Jefferson Caspary | Central</strong>
Boys track and field | Sprints, hurdles
Post-graduation plans: University of Arizona | Track and field | Computer Science
Favorite artist to listen to before a meet: Denzel Curry
<strong>Caden Chamness | Central</strong>
Boys track and field | 800 M run, 4x400, 4x800 M relay
Post-graduation plans: University of Illinois Urbana-Champaign | Mechanical Engineering
Favorite coach: David Ladehoff, Track and field
<strong>Trevor Swanson | Central</strong>
Boys track and field | Distance
Post-graduation plans: Carthage College | Cross country
Favorite coach: David Ladehoff
<strong>Jenna Super | Coal City</strong>
Girls track and field | 100, 200 M dash, 4x100 M relay
Post-graduation plans: Joliet Junior College
Favorite artist to listen to before a meet: Lewis Capaldi
<strong>Kit Clayburn | Coal City</strong>
Boys track and field | Shot put
Post-graduation plans: Iowa State University | Animal Science
Favorite coach: Amanda Malsky, track and field
<strong>David Papach | Coal City</strong>
Boys track and field | Shot put
Favorite coach: Mark Masters, wrestling
<strong>Tyler Polarek | Coal City</strong>
Boys tennis
Post-graduation plans: Joliet Junior College | Psychology
Favorite artist to listen to before a match: Guns N' Roses
<strong>Cody Rogers | Coal City</strong>
Boys tennis
Post-graduation plans: American University | Film and Media
Favorite coach: Jeremy Unger, tennis
<strong>Steven Ripp | Coal City</strong>
Boys tennis
Post-graduation plans: Joliet Junior College | Nuclear Engineering
Favorite quarantine activity: Gaming
<strong>Logan Hatfield | Dwight</strong>
Boys track and field | Throwing | Bass Fishing
Post-graduation plans: Undecided
Favorite coach: Dan Edwards, wrestling
<strong>Garett Severson | Dwight</strong>
Boys track and field | Shot put, discus
Post-graduation plans: Joliet Junior College | Agriculture Production and Management
Favorite sports movie: The Blind Side
<strong>Gwen Meyer | Herscher</strong>
Girls track and field | 300 M hurdles, 4x400, 4x800 M relay
Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Cross country, track and field | Nursing
Favorite school sports rivalry: Bishop McNamara
<strong>Molly Raymond | Herscher</strong>
Girls track and field | 3200 M run, 4x400, 4x800 M relay
Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Cross country, track and field
Favorite quarantine activity: Biking
<strong>Mady Rogers | Herscher</strong>
Girls track and field | 400 M dash, 800 M run, 4x400, 4x800 M relay
Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Cross country, track and field | Exercise Science
Favorite school sports rivalries: Bishop McNamara, Manteno
<strong>Wyatt Dohe | Herscher</strong>
Boys track and field | High jump, 400 M dash, 4x400, 4x800 M relay
Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Track and field | Electrical Engineering
Favorite quarantine activity: Biking on empty country roads
<strong>Jacob Schultz | Herscher</strong>
Boys track and field | 200, 400 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay
Post-graduation plans: University of Illinois Urbana-Champaign | Attempting to walk on as football team's kicker
Favorite school sports rivalry: Manteno soccer
<strong>Zachary Gerling | Iroquois West</strong>
Boys track and field | Long jump, triple jump, 200 M dash, 4x400 M relay
Post-graduation plans: Illinois College | Track and field | Agricultural Business
Favorite coach: Jim Price, track and field
<strong>Lee Dean III | Kankakee</strong>
Boys track and field | 200, 400 M dash, 4x400 M relay
Post-graduation plans: Continue track and field career in college while studying culinary arts
Favorite quarantine activities: Drawing, music, video games
<strong>A'Shanae Thomas | Manteno</strong>
Girls track and field | Shot put, long jump, sprints
Post-graduation plans: Northern Illinois University | Sports Management
Favorite coach: Amy Hoffmann, track and field
<strong>Ben Murray | Manteno</strong>
Boys track and field | Sprints
Post-graduation plans: Illinois State University | Sports Management
Favorite artist to listen to before a meet: Lil Uzi Vert
<strong>Jacqueline Houck | Tri-Point</strong>
Girls track and field | Long jump, 100, 200 M dash
Post-graduation plans: Eureka College | Art Therapy, Art Education
Favorite coach: Matt Moggedd, track and field
<strong>Megan Martell | Watseka</strong>
Girls track and field | 100, 200, 400 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay
Post-graduation plans: Illinois State University
Favorite school sports rivalry: Central
<strong>Teagan Wuethrich | Watseka </strong>
Girls track and field | 1600, 3200 M run, 4x800 M relay
Post-graduation plans: Parkland College
Favorite quarantine activity: Animal Crossing: New Horizons
<strong>Hudson Arseneau | Watseka</strong>
Boys track and field | 100, 200, 400 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay
Post-graduation plans: Northern Illinois University | Software Engineering
Favorite school sports rivalry: Paxton-Buckley-Loda
<strong>Kade Murray | Watseka</strong>
Boys track and field | Mid-distance
Post-graduation plans: Illinois Wesleyan University
Favorite coach: Jeremy Douglas, soccer
<strong>Faith Mendoza | Wilmington</strong>
Girls track and field | Shot put, discus
Post-graduation plans: College
Favorite sports movie: Remember the Titans
<strong>Paige Persic | Wilmington</strong>
Girls track and field | Long jump, 300 M hurdles, 100 M dash, 4x100 M relay
Post-graduation plans: University of St. Francis | Track and field | Pediatric Hematology
Favorite quarantine activity: Working out
<strong>Claire Rink | Wilmington</strong>
Girls track and field | 300 M hurdles, 400 M dash, 4x100, 4x400 M relay
Post-graduation plans: Grand Valley State University | Nursing
Favorite school sports rivalry: Coal City
<strong>Erica Roge | Wilmington</strong>
Girls track and field | 100, 200, 400 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay
Post-graduation plans: Purdue University | Pre-Veterinary Medicine
Favorite sports movie: Ready to Rumble