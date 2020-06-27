Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
Sports | Daily Journal

Spring senior spotlight week four

By Mason Schweizer

<strong>Tori Fasano | Beecher</strong>

Girls track and field | 800, 1600, 3200 M run, 4x400, 4x800 M relay

Post-graduation plans: Texas A&amp;M University | United States Marine Corps ROTC

Favorite coach: Larissa Swanson, Cross country, track and field

<strong>Kasey Swanson | Beecher</strong>

Girls track and field | 1600, 3200 M run, 4x400, 4x800 M relay

Post-graduation plans: Academic and athletic scholarships to Governors State University | Nursing

Favorite Coach: Larissa Swanson, cross country, track and field

<strong>Anthony DiAnni | Beecher</strong>

Boys track and field | 100 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay

Post-graduation plans: Trinity Christian College, | Soccer and track and field | Computer Science

Favorite coach: Dawn Compton, soccer

<strong>Tessa Coulter | Central</strong>

Girls track and field | 100, 200 M dash, 4x100, 4x200 M relay

Post-graduation plans: Kankakee Community College

Favorite quarantine activity: Reading

<strong>Anna Ritter | Central</strong>

Girls track and field | Shot put, discus

Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Art

Favorite school sports rivalry: Watseka

<strong>Jefferson Caspary | Central</strong>

Boys track and field | Sprints, hurdles

Post-graduation plans: University of Arizona | Track and field | Computer Science

Favorite artist to listen to before a meet: Denzel Curry

<strong>Caden Chamness | Central</strong>

Boys track and field | 800 M run, 4x400, 4x800 M relay

Post-graduation plans: University of Illinois Urbana-Champaign | Mechanical Engineering

Favorite coach: David Ladehoff, Track and field

<strong>Trevor Swanson | Central</strong>

Boys track and field | Distance

Post-graduation plans: Carthage College | Cross country

Favorite coach: David Ladehoff

<strong>Jenna Super | Coal City</strong>

Girls track and field | 100, 200 M dash, 4x100 M relay

Post-graduation plans: Joliet Junior College

Favorite artist to listen to before a meet: Lewis Capaldi

<strong>Kit Clayburn | Coal City</strong>

Boys track and field | Shot put

Post-graduation plans: Iowa State University | Animal Science

Favorite coach: Amanda Malsky, track and field

<strong>David Papach | Coal City</strong>

Boys track and field | Shot put

Favorite coach: Mark Masters, wrestling

<strong>Tyler Polarek | Coal City</strong>

Boys tennis

Post-graduation plans: Joliet Junior College | Psychology

Favorite artist to listen to before a match: Guns N' Roses

<strong>Cody Rogers | Coal City</strong>

Boys tennis

Post-graduation plans: American University | Film and Media

Favorite coach: Jeremy Unger, tennis

<strong>Steven Ripp | Coal City</strong>

Boys tennis

Post-graduation plans: Joliet Junior College | Nuclear Engineering

Favorite quarantine activity: Gaming

<strong>Logan Hatfield | Dwight</strong>

Boys track and field | Throwing | Bass Fishing

Post-graduation plans: Undecided

Favorite coach: Dan Edwards, wrestling

<strong>Garett Severson | Dwight</strong>

Boys track and field | Shot put, discus

Post-graduation plans: Joliet Junior College | Agriculture Production and Management

Favorite sports movie: The Blind Side

<strong>Gwen Meyer | Herscher</strong>

Girls track and field | 300 M hurdles, 4x400, 4x800 M relay

Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Cross country, track and field | Nursing

Favorite school sports rivalry: Bishop McNamara

<strong>Molly Raymond | Herscher</strong>

Girls track and field | 3200 M run, 4x400, 4x800 M relay

Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Cross country, track and field

Favorite quarantine activity: Biking

<strong>Mady Rogers | Herscher</strong>

Girls track and field | 400 M dash, 800 M run, 4x400, 4x800 M relay

Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Cross country, track and field | Exercise Science

Favorite school sports rivalries: Bishop McNamara, Manteno

<strong>Wyatt Dohe | Herscher</strong>

Boys track and field | High jump, 400 M dash, 4x400, 4x800 M relay

Post-graduation plans: Olivet Nazarene University | Track and field | Electrical Engineering

Favorite quarantine activity: Biking on empty country roads

<strong>Jacob Schultz | Herscher</strong>

Boys track and field | 200, 400 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay

Post-graduation plans: University of Illinois Urbana-Champaign | Attempting to walk on as football team's kicker

Favorite school sports rivalry: Manteno soccer

<strong>Zachary Gerling | Iroquois West</strong>

Boys track and field | Long jump, triple jump, 200 M dash, 4x400 M relay

Post-graduation plans: Illinois College | Track and field | Agricultural Business

Favorite coach: Jim Price, track and field

<strong>Lee Dean III | Kankakee</strong>

Boys track and field | 200, 400 M dash, 4x400 M relay

Post-graduation plans: Continue track and field career in college while studying culinary arts

Favorite quarantine activities: Drawing, music, video games

<strong>A'Shanae Thomas | Manteno</strong>

Girls track and field | Shot put, long jump, sprints

Post-graduation plans: Northern Illinois University | Sports Management

Favorite coach: Amy Hoffmann, track and field

<strong>Ben Murray | Manteno</strong>

Boys track and field | Sprints

Post-graduation plans: Illinois State University | Sports Management

Favorite artist to listen to before a meet: Lil Uzi Vert

<strong>Jacqueline Houck | Tri-Point</strong>

Girls track and field | Long jump, 100, 200 M dash

Post-graduation plans: Eureka College | Art Therapy, Art Education

Favorite coach: Matt Moggedd, track and field

<strong>Megan Martell | Watseka</strong>

Girls track and field | 100, 200, 400 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay

Post-graduation plans: Illinois State University

Favorite school sports rivalry: Central

<strong>Teagan Wuethrich | Watseka </strong>

Girls track and field | 1600, 3200 M run, 4x800 M relay

Post-graduation plans: Parkland College

Favorite quarantine activity: Animal Crossing: New Horizons

<strong>Hudson Arseneau | Watseka</strong>

Boys track and field | 100, 200, 400 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay

Post-graduation plans: Northern Illinois University | Software Engineering

Favorite school sports rivalry: Paxton-Buckley-Loda

<strong>Kade Murray | Watseka</strong>

Boys track and field | Mid-distance

Post-graduation plans: Illinois Wesleyan University

Favorite coach: Jeremy Douglas, soccer

<strong>Faith Mendoza | Wilmington</strong>

Girls track and field | Shot put, discus

Post-graduation plans: College

Favorite sports movie: Remember the Titans

<strong>Paige Persic | Wilmington</strong>

Girls track and field | Long jump, 300 M hurdles, 100 M dash, 4x100 M relay

Post-graduation plans: University of St. Francis | Track and field | Pediatric Hematology

Favorite quarantine activity: Working out

<strong>Claire Rink | Wilmington</strong>

Girls track and field | 300 M hurdles, 400 M dash, 4x100, 4x400 M relay

Post-graduation plans: Grand Valley State University | Nursing

Favorite school sports rivalry: Coal City

<strong>Erica Roge | Wilmington</strong>

Girls track and field | 100, 200, 400 M dash, 4x100, 4x200, 4x400 M relay

Post-graduation plans: Purdue University | Pre-Veterinary Medicine

Favorite sports movie: Ready to Rumble