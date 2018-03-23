Shaw Local

18 KTA BASE ROS

By Mason Schweizer

<p dir="ltr"><span>2       Ryan Palmer            Fr       INF. / P</span>

<p dir="ltr"><span>5       Zane Gadbois          Fr       INF. / P</span>

<p dir="ltr"><span>6      Collin Sharman         So       C / P / OF</span>

<p dir="ltr"><span>7      Jun Young Yun          8th      INF / OF</span>

<p dir="ltr"><span>8      Justice Hayes            So      OF</span>

<p dir="ltr"><span>9      Ayden Griffey            Fr       OF / P</span>

<p dir="ltr"><span>11    Mario Guastalli          So       INF. / P</span>

<p dir="ltr"><span>17    Nick Fraser               So       INF. / P</span>

<p dir="ltr"><span>20    Percy Dean               Sr       C / IB</span>

<p dir="ltr"><span>21    Peter Parker Ha         Sr       OF / INF</span>

<p dir="ltr"><span>25    Dylan Griffey             So      OF / P</span>

