18 KTA SB ROS

<p class="Standard">3 Samaria Rosenthal So OF</p><p class="Standard">4 Katie Brouillet So OF, C</p><p class="Standard">6 Emma Marcukaitis Fr INF, C, P</p><p class="Standard">7 Leah Lindsey So C, OF</p><p class="Standard">9 Sadie Pelletier Jr</p><p class="Standard"> </p><p class="Standard">10 Katie Kohl Sr OF, 2B</p><p class="Standard">11 Colby McDivitt Fr Util., P</p><p class="Standard">12 Paige Pelletier Jr OF</p><p class="Standard">14 Hope Davis Fr OF</p><p class="Standard">17 Sydney Reams Sr P, 1B</p><p class="Standard">22 Bailey Bernicky Sr 3B, SS</p><p class="Standard">23 Kaytlin Griffey Sr OF, C</p><p class="Standard">25 Morgan Bridgewater Sr 1B, 3B</p><p class="Standard"> </p><p class="Standard"> </p>
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene