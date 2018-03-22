Shaw Local

18 KTA SB ROS

By Mason Schweizer

<p class="Standard">3          Samaria Rosenthal               So              OF</p><p class="Standard">4          Katie Brouillet                      So              OF, C</p><p class="Standard">6          Emma Marcukaitis                Fr               INF, C, P</p><p class="Standard">7          Leah Lindsey                        So               C, OF</p><p class="Standard">9          Sadie Pelletier                      Jr</p><p class="Standard"> </p><p class="Standard">10        Katie Kohl                            Sr               OF, 2B</p><p class="Standard">11        Colby McDivitt                      Fr                Util., P</p><p class="Standard">12        Paige Pelletier                       Jr               OF</p><p class="Standard">14        Hope Davis                           Fr                OF</p><p class="Standard">17        Sydney Reams                      Sr                P, 1B</p><p class="Standard">22        Bailey Bernicky                     Sr                3B, SS</p><p class="Standard">23        Kaytlin Griffey                      Sr                OF, C</p><p class="Standard">25        Morgan Bridgewater              Sr                 1B, 3B</p><p class="Standard"> </p><p class="Standard"> </p>