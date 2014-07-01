<strong>2014 Chicago Bears Summer Training Camp Schedule</strong>
Friday, July 25, 2014:<strong> 9:00 - 11:30 am</strong>
Saturday, July 26, 2014: <strong>9:00 - 11:30 am (</strong><strong>Vamos Bears Dia)</strong>
Sunday, July 27, 2014: <strong>9:00 - 11:30 am</strong>
Monday, July 28, 2014: <strong>9:00 - 11:30 am</strong>
Tuesday, July 29, 2014:<em> No practice - closed to the public</em>
Wednesday, July 30, 2014: <strong>9:00 - 11:30 am (</strong><strong>Ladies Day)</strong>
Thursday, July 31, 2014<strong>: 9:00 - 11:30 am</strong>
Friday, August 1, 2014<strong>: 9:00 - 11:30 am</strong>
Saturday, August 2, 2014: <em>6:45 pm - 8:45 pm (Family Fest at Soldier Field)</em>
Sunday, August 3, 2014: <em>No practice - closed to the public</em>
Monday, August 4, 2014<strong>: 3:00 - 5:00 pm (</strong><strong>Armed Forces Day)</strong>
Tuesday, August 5, 2014<strong>: 9:00 - 11:30 am</strong>
Wednesday, August 6, 2014<strong>: 9:00 - 11:30 am (</strong><strong>Youth Football Day) </strong>
Thursday, August 7, 2014: <em>No practice - closed to the public</em>
Friday, August 8, 2014: <em>Preseason Game 1: Bears vs. Eagles</em>
Saturday, August 9, 2014: <em>No practice - closed to the public</em>
Sunday, August 10, 2014<strong>: 3:00 - 5:00 pm</strong>
Monday, August 11, 2014<strong>: 9:00 - 11:30 am</strong>
Tuesday, August 12, 2014: <strong>9:00 - 11:30 am</strong>
Wednesday, August 13, 2014: <em>Break Camp - closed to the public</em>
Thursday, August 14, 2014: <em>Preseason Game 2: Bears vs. Jaguars</em>
<em>For 3 p.m. practices, gates will open at 2:30 p.m. and close at 6:30 p.m.</em>
<em>All practices will take place on the campus of Olivet Nazarene University in Bourbonnais unless noted.</em>
<em>Practice dates and times are subject to change at any time.</em>