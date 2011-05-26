Local state track qualifiers list

Qualifiers
Class 1A: Preliminaries today
Bishop McNamara: Delano Samuels-El (long jump); Robbie Odeneal (100, 400); 800-meter relay
Beecher: Phil Salmen (pole vault); Grant Nykaza (1,600); Griffin Nykaza (800, 1,600); Jordan Joaquin (800); 3,200-meter relay
Coal City: Brandon Bozych (high jump); T.J. Washington (200); 800-meter relay
Dwight-Gardner-South Wilmington: Jordan Kohrt (200); Brian Scoggin (1,600); Austin Walsh (300 intermediate hurdles)
Herscher: Josh Jones (800); Jack Hogan (pole vault); Patrick Long (110 high hurdles); Taylor Prince (triple jump); Wayne Sperry (triple jump); 400-meter relay; 1,600-meter relay
Manteno: Alec Andrewson (800); Tim Johnson (1,600); Alan Knol (shot put); Connor Stroud (high jump); 1,600-meter relay
Momence-Grant Park: Kris Dagen (100, 400); Anthony Works (long jump); 400-meter relay
Peotone: Danny Beresky (300 intermediate hurdles); Tyler Clott (discus, shot put)
Reed-Custer: Brandon Cunning (110 high hurdles)
Tri-Point: Matt Mogged (110 high hurdles)
Watseka: Travis McKay (shot put); Caleb Parsons (110 high hurdles); 800-meter relay; 1,600-meter relay; 3,200-meter relay
Class 2A: Preliminaries Friday
Kankakee: Alex Griffin (shot put, discus)
Class 3A: Preliminaries Friday
Bradley-Bourbonnais: Burnell Gordon (long jump)